O amplă operațiune internațională a dus la destructurarea unei rețele financiare clandestine suspectate că a sprijinit traficul de droguri și spălarea banilor proveniți din activități infracționale. Autoritățile au arestat 21 de persoane și au identificat, confiscat sau blocat bunuri în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, potrivit Euronews.

Investigația a fost condusă de Poliția Națională din Spania, cu sprijinul Europol, și a vizat o infrastructură financiară folosită de organizații criminale pentru a transfera rapid sume importante de bani între mai multe țări.

Suspecții sunt cercetați pentru infracțiuni precum apartenența la o organizație criminală, trafic de droguri și spălare de bani.

În acțiunea desfășurată în Spania, pe 22 iulie 2026, au fost arestate 15 persoane. Autoritățile spaniole au emis, de asemenea, 19 mandate internaționale de arestare pentru suspecți aflați în afara țării.

Șase dintre aceste mandate au fost deja puse în aplicare. Patru persoane au fost arestate în Emiratele Arabe Unite, una în Egipt și una în Țările de Jos.

Printre persoanele reținute se află un presupus lider al unei importante rețele de transfer clandestin de bani, cunoscută sub numele de „Dubai Bank”.

Europol îl identificase drept o țintă de mare importanță și consideră că acesta a avut un rol esențial în furnizarea de servicii financiare pentru operațiuni majore de trafic de droguri desfășurate la nivel internațional.

Anchetatorii au identificat, confiscat sau înghețat active în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Printre acestea se numără 48 de proprietăți evaluate la peste 14 milioane de euro, autoturisme de lux în valoare de peste 1,6 milioane de euro și 121 de conturi bancare în care se aflau 2,3 milioane de euro.

Operațiunea DRAKKAR a început după o anchetă privind un transport important de cocaină interceptat de Poliția Națională Spaniolă în februarie 2021.

Polițiștii au urcat la bordul unei nave aflate în apele din apropierea coastelor Spaniei și au descoperit 1.835 de kilograme de cocaină. Cei nouă membri ai echipajului au fost arestați.

După ce echipajul și drogurile au fost scoase de pe navă, aceasta a fost remorcată spre portul Gijón. Nava s-a scufundat ulterior după ce a început să ia apă printr-o spărtură despre care anchetatorii suspectează că ar fi fost provocată de căpitan.

Ulterior, investigatorii au descoperit că pe vas se mai aflau ascunse alte 1.650 de kilograme de cocaină. Membrii rețelei criminale sunt suspectați că au pătruns ulterior în nava scufundată și au recuperat transportul ascuns.

Anchetatorii au stabilit că ambele transporturi de droguri fuseseră încărcate în America de Sud în ianuarie 2021. Planul era ca stupefiantele să fie transferate în larg către ambarcațiuni rapide, care urmau să transporte cocaina până pe coasta Spaniei.

Investigația asupra persoanelor care se aflau în spatele transportului de droguri i-a condus treptat pe anchetatori către nivelurile superioare ale organizației criminale.

Au fost descoperite legături cu alte operațiuni suspecte de trafic de droguri din diferite regiuni ale lumii. Urmărirea banilor a scos la iveală persoanele suspectate că finanțau transporturile și că spălau banii obținuți din vânzarea drogurilor.

Astfel, anchetatorii au ajuns la o infrastructură financiară internațională sofisticată, destinată furnizării de servicii bancare clandestine organizațiilor criminale.

În centrul anchetei s-a aflat „Dubai Bank”, o rețea clandestină de transferuri de bani. Potrivit anchetatorilor, aceasta permitea organizațiilor criminale să aibă acces la sume mari de bani în țări diferite, într-un interval foarte scurt.

Sistemul nu presupunea transportarea fizică a banilor peste graniță pentru fiecare tranzacție. Rețelele de acest tip pot transfera valoarea unor sume între jurisdicții prin intermediul unor brokeri și al unor mecanisme interne de compensare.

Tranzacțiile puteau fi reglate prin operațiuni comerciale, companii și conturile acestora, fonduri comune de numerar sau transferuri de alte bunuri.

Rețeaua percepea comisioane pentru serviciile oferite, iar valoarea acestora varia în funcție de tranzacție și de alți factori.

Investigația financiară a scos la iveală și folosirea unor jetoane pentru autentificarea tranzacțiilor cu numerar.

Un identificator unic, adesea numărul de serie al unei bancnote, putea fi transmis de-a lungul lanțului de transfer. Persoana care urma să primească banii prezenta identificatorul corespunzător, iar acesta permitea verificarea faptului că suma ajungea la destinatarul stabilit.

Anchetatorii au identificat și bunuri despre care suspectează că au fost cumpărate cu bani proveniți din activități ilegale, printre acestea aflându-se o proprietate de lux din Ibiza.

Europol a sprijinit ancheta prin schimbul de informații între autoritățile din mai multe țări și prin analize operaționale și financiare. Acestea au contribuit la identificarea unor intermediari importanți ai rețelei.

Din octombrie 2024, investigația a beneficiat și de sprijinul unei echipe operaționale constituite la Europol.

Specialiștii agenției au oferit expertiză în domeniul sistemelor bancare clandestine, precum și în identificarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În ziua operațiunii din Spania, un specialist în spălarea banilor a lucrat alături de anchetatorii aflați pe teren.

Dimensiunea internațională a rețelei a făcut ca implicarea autorităților din mai multe state să fie esențială pentru anchetă.

La investigație au contribuit autoritățile din Țările de Jos, Suedia și Statele Unite, inclusiv Administrația americană pentru combaterea drogurilor (DEA).