Politica Republica Moldova își reafirmă solidaritatea cu Ucraina, la 34 de ani de independență







Republica Moldova. Ucraina marchează duminică, 24 august, 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, actul istoric care, în 1991, a consfințit desprinderea de Uniunea Sovietică. În contextul războiului declanșat de Federația Rusă în 2022, sărbătoarea are o încărcătură profundă, simbolizând rezistența și sacrificiul poporului ucrainean.

Cu această ocazie, liderii de la Chișinău au transmis mesaje de sprijin și felicitare către poporul vecin.

„Astăzi, de Ziua Independenței Ucrainei, onorăm curajul poporului vecin, care își apără în fiecare zi dreptul la libertate. Ținând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel și pacea și suveranitatea noastră”, a declarat președinta Maia Sandu.

Prim-ministrul Dorin Recean a accentuat că Ucraina sărbătorește Ziua Independenței, dar, în fiecare zi, demonstrează lumii întregi ce înseamnă devotament față de patrie și libertate.

„Admirăm curajul și puterea cu care își apără suveranitatea și protejează nu doar pacea sa, ci și securitatea întregii regiuni”, a punctat Recean.

Șeful Parlamentului, Igor Grosu, se arată convins că Ucraina va învinge.

„La Mulți Ani, Ucraina! La Mulți ani, ucraineni! Cu toții ne dorim o Ucraină liberă, independentă și în pace. Eu sunt convins că Ucraina va învinge, eu cred în poporul ucrainean.”

„Astăzi noi celebrăm voința voastră neclintită, curajul nemărginit și dragostea nebătută pentru libertate, care strălucește precum un far în cele mai întunecate vremuri. Această zi nu este doar o dată, este un imn al sufletului vostru care nu s-a plecat în fața agresiunii și nedreptății”, a transmis vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.

În semn de solidaritate, clădirea Parlamentului de la Chișinău a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, într-un discurs adresat națiunii, că independența „se călește pe câmpul de luptă”.

„Astăzi, independența se călește pe câmpul de luptă, independența acoperă cerul în fiecare noapte, salvează vieți în spitale, stinge focul, învață. Când auzim zilnic de la inamic: 'Nu există astfel de stat, nu există astfel de națiune'. Și când demonstrăm zilnic contrariul. Ucraina este mai puternică și se respectă pe sine”, a declarat Zelenski.

Ziua Independenței Ucrainei este sărbătorită anual pe 24 august, marcând proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică în 1991. Această zi comemorează adoptarea Actului de Independență de către Rada Supremă a Ucrainei, în urma prăbușirii URSS și a referendumului din decembrie 1991, atunci când peste 90% dintre ucraineni au votat pentru suveranitate.

În contextul actual, mai ales după invazia Rusiei din 2022, Ziua Independenței a căpătat o semnificație și mai profundă. Acesta fiind un prilej de a onora curajul soldaților și al civililor care apără suveranitatea țării.

La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina în urma unui conflict care începuse în 2014. Atunci, Rusia a invadat și anexat Crimeea, iar separatiștii au ocupat o parte din regiunea Donbas din sud-estul Ucrainei, declanșând un război regional. Marea invazie a început în dimineața zilei de 24 februarie, când președintele rus Vladimir Putin a anunțat o „operațiune militară specială” pentru „demilitarizare și denazificare” a țării. Atacul a fost condamnat pe scară largă la nivel internațional.