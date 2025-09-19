Social

Republica Moldova intră pregătită în sezonul de încălzire 2025–2026

Comentează știrea
Republica Moldova intră pregătită în sezonul de încălzire 2025–2026SA Termoelectrica/Sursa foto: www.facebook.com/termoelectricasa
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, anunță autoritățile. Până în prezent au fost procurate 96% din volumele necesare de gaze. De asemenea stocurile de cărbune au fost completate integral. Totodată, procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează a fi lansate până la 30 septembrie.

Datele au fost prezentate joi, 18 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru iarnă, prezidate de premierul Dorin Recean.

Reprezentanții SA „Energocom” au anunțat că au fost achiziționate aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Asta înseamnă peste 90% din consumul prognozat pentru anul gazier 2025–2026. Pentru perioada rece, între octombrie 2025 și martie 2026, cantitățile necesare sunt deja acoperite în proporție de 96%. Achizițiile au fost efectuate în baza cotațiilor TTF front month, prin 54 de runde de licitații, cu participarea mai multor companii europene.

Sursa foto: Termoelectrica

Stocuri de cărbune și păcură pentru sezonul rece

Agenția Rezerve Materiale a informat că stocurile de cărbune au fost completate integral. Cele de păcură sunt suplementate treptat, în funcție de capacitățile de depozitare.

Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită
Liviu Cocoş, reținut de DNA. Directorul Companiei de Apă Brașov, acuzat de dare de mită

Estimările pentru perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 arată că malul drept va consuma aproximativ 2,8 miliarde kWh de energie electrică. Din acest volum, 1,02 miliarde kWh vor fi acoperiți din producția internă. Restul urmând să fie achiziționat din exterior. În acest sens, procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, fiind în desfășurare etapa de precalificare a participanților.

Premierul cere finalizarea liniei Vulcănești–Chișinău

În cadrul ședinței, premierul Dorin Recean a solicitat autorităților mobilizare maximă pentru finalizarea și darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești – Chișinău, proiect considerat esențial pentru securitatea energetică a țării.

Sursa foto: Ministerul Energiei

„Să ne pregătim și de eventualul scenariu legat de întreruperea livrărilor de gaze naturale în stânga Nistrului - deja avem mecanismele puse la punct, avem asistență financiară europeană, știm ce trebuie de făcut”, a declarat șeful Cabinetului de miniștri.

Membrii Comisiei guvernamentale au mai discutat despre măsurile de sprijin destinate populației. Printre acestea se numără compensarea facturilor la energie, dar și continuarea campaniilor de informare privind utilizarea rațională a resurselor energetice pe parcursul iernii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:13 - Incident armat mortal în România. Ce s-a petrecut în Satu Mare
12:08 - Compania italiană Costa Cruises mizează pe România: piața locală aduce un sfert din pasagerii din Europa Centrală și ...
12:00 - Republica Moldova intră pregătită în sezonul de încălzire 2025–2026
12:00 - Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
11:49 - Corupție în Sănătate. Director de spital, dus la audieri de DNA
11:41 - Meta lansează primii ochelari de realitate augmentată cu ecran integrat

HAI România!

Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale