Republica Moldova începe plata compensațiilor pentru economiile din perioada sovietică. Opt milioane de lei alocate

Republica Moldova. Persoanele care și-au păstrat economiile la Banca de Economii înainte de destrămarea Uniunii Sovietice și nu și-au putut recupera sumele depuse vor putea începe de astăzi, 19 ianuarie 2026, să primească compensațiile indexate. Autoritățile au prevăzut pentru anul curent un buget de 8 milioane de lei pentru indexarea depozitelor.

Potrivit Ministerului Finanțelor, sunt eligibile persoanele născute până în 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025 sau care și-au majorat economiile în anii anteriori.

Plata se va face prin intermediul oricărui oficiu al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”. Deponenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate.

Dacă suma este ridicată de un reprezentant, acesta trebuie să prezinte o procură legalizată. În cazul moștenitorilor, pe lângă actul de identitate, sunt necesare certificatul de deces al titularului și copia legalizată a certificatului de moștenitor.

Pentru depozitele moștenite de mai mulți beneficiari, persoana care ridică banii va trebui să prezinte documentele necesare pentru a calcula suma indexată ce îi revine.

Deponenții născuți până în 1991 care nu au solicitat anterior indexarea pot depune cereri la orice oficiu al „Poștei Moldovei”, prezentând actul de identitate și libretele de economii aferente conturilor deschise până la 1 ianuarie 1992.

Indexarea este un mecanism de compensare pentru pierderile cauzate de inflația accentuată din anii ’90, când economiile păstrate în Banca de Economii și alte instituții de stat și-au pierdut valoarea reală.

Pentru fiecare 1.000 de ruble sovietice depuse, se acordă 1 leu moldovenesc. Pentru sumele ce depășesc 1.000 de ruble, se aplică un raport de 1 leu pentru 2,5 ruble.

Autoritățile precizează că acești indici nu reflectă cursul valutar de piață, ci sunt coeficienți legali pentru compensarea pierderilor suferite în perioada post-sovietică.

Ministerul Finanțelor și Poșta Moldovei recomandă cetățenilor să se informeze despre documentele necesare înainte de a se prezenta pentru ridicarea sumelor și să verifice corectitudinea datelor.

Acest proces este o oportunitate pentru toți cei care au economisit în anii ’90 să recupereze, chiar și parțial, valoarea pierdută a depozitelor lor și să beneficieze de compensațiile stabilite legal de stat.