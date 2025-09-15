Republica Moldova îi pune la regim pe copii. Reguli stricte pentru cantine și magazine

Republica Molfova. Cantinele și punctele de comercializare din instituțiile de învățământ nu vor mai putea vinde decât produse sănătoase și echilibrate. Regula este prevăzută în noul Regulament privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor. Documentul a fost făcut public de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Produsele permise includ apă potabilă sau plată îmbuteliată, fructe și legume proaspete sau congelate. De asemenea lapte pasteurizat cu conținut redus de grăsime, iaurt fără adaos de zahăr, brânzeturi cu procent limitat de grăsime. Totodat, pâine și paste din făină integrală, uleiuri nerafinate, pește, carne slabă, nuci, semințe, leguminoase și ouă fierte sau coapte.

Lista produselor interzise este la fel de detaliată. În școli nu vor fi acceptate alimentele cu un conținut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi, băuturile răcoritoare și energizante, alimentele care depășesc 300 de calorii per porție, precum și produsele cu aditivi, carne procesată, mezeluri, ciuperci, sucuri cu îndulcitori artificiali, condimente picante, alcool, cafea sau preparate din concentrate alimentare rapide.

Totodată, produsele de panificație trebuie să respecte limita maximă de 1 gram de sare la 100 de grame. Fructele și legumele întregi sunt singurele alimente neambalate care pot fi distribuite elevilor.

Meniurile publicate de MEC și Ministerul Sănătății sunt adaptate în funcție de sezon (iarna–primăvara și vara–toamna) și asigură necesarul de vitamine și minerale pentru o dezvoltare sănătoasă.

„Meniurile, atât pentru masa caldă, cât și pentru alimentația la pachet, sunt prezentate și coordonate cu subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Acestea trebuie să respecte lista de produse permise și interzise și să ofere varietate, fără repetarea acelorași preparate într-o zi sau săptămână. În lipsa unor produse, se admit înlocuiri cu altele de valoare nutritivă și energetică echivalentă”, a explicat Viorica Negrei, șefă de direcție la MEC.

Pentru fiecare fel de mâncare sunt întocmite fișe tehnologice, care includ rețeta, cantitatea pe porție, modul de preparare și caracteristicile organoleptice, garantând respectarea normelor de sănătate publică.

Din 1 septembrie 2025, toți elevii din clasele primare și gimnaziale beneficiază de o masă gratuită pe zi. Unele instituții prepară mâncarea în cantinele proprii, iar altele colaborează cu agenți economici pentru livrarea meselor la pachet.

Pentru implementarea acestui program, Guvernul a alocat în acest an peste 200 de milioane de lei, iar pentru 2026 costurile ar putea ajunge la 600 de milioane de lei. În total, de alimentația gratuită beneficiază peste 300.000 de elevi din toată țara.