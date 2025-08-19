Social Republica Moldova găzduiește cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești







Din cuprinsul articolului Deschiderea festivalului și producții de referință

Republica Moldova va găzdui, în perioada 10–21 septembrie 2025, cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești (RTNR). Acesta fiind considerat cel mai amplu festival al artelor scenice din spațiul cultural românesc. Evenimentul se desfășoară sub genericul „Scena unei lumi libere”, punând accent pe rolul teatrului ca spațiu al libertății de expresie și al dialogului intercultural.

Festivalul aduce la Chișinău o selecție impresionantă de spectacole și evenimente conexe. Pe scenele din Capitală vor evolua opt teatre din România. Printre care Teatrele Naționale din București, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova și Târgu Mureș, precum și Teatrul „Matei Vișniec” din Suceava și Teatrul de Stat Constanța. Din Republica Moldova vor participa instituții teatrale de prestigiu. Pentru a patra oară consecutiv, Teatrul Național „Ivan Franko” din Kiev va fi prezent cu spectacolul „Tartuffe” de Molière, în regia lui Dmitro Bogomazov.

Programul ediției aniversare include nu doar spectacole de teatru, ci și producții radiofonice realizate de Teatrul Național Radiofonic Radio București și Radio Moldova. De asemenea conferințe, lansări de carte și întâlniri cu personalități ale scenei culturale. Organizatorii subliniază că aceste activități confirmă rolul festivalului ca platformă de dialog și cooperare între artiști și public.

Spectatorii vor putea urmări, în deschidere, spectacolul „Mary Stuart”, adaptare de Robert Icke după Friedrich Schiller. Sectacol montat de regizorul Andrei Șerban, cu scenografia semnată de Helmut Stürmer. Această producție a obținut șapte nominalizări la Premiile UNITER. Totodată a fost selectată în cadrul Festivalului Național de Teatru 2025, fiind considerată una dintre cele mai valoroase creații teatrale ale ultimilor ani.

Reuniunea Teatrelor Naționale Românești este organizată cu sprijinul Ministerelor Culturii din Republica Moldova și România. De asemenea și al Institutului Cultural Român și al altor parteneri instituționali.