Renașterea unei legende românești. Brandul care a pus România pe harta lumi

Asociația Română pentru Cercetări Strategice Avansate, Nanotehnologii și Tehnologii Quantice (ARCSANTQ) a anunțat relansarea programului ARO, un demers prin care urmărește readucerea în prim-plan a unuia dintre cele mai cunoscute branduri auto românești.

Inițiativa este coordonată de inginerul Eduard Costache, membru al Asociației, și are ca obiectiv revitalizarea mărcii ARO Câmpulung-Muscel, un nume care, în trecut, a fost prezent pe piețele a peste 100 de țări și apreciat pentru performanțele sale în teren dificil.

Reprezentanții ARCSANTQ precizează că e-ARO 25 NEXT GENERATION nu reprezintă o simplă actualizare a unui model existent, ci un proiect complet nou. Acesta beneficiază de un design original realizat de casa italiană Granstudio.

Proiectul este construit pe o platformă structurală heavy-duty, concepută în conformitate cu cele mai recente cerințe din domeniul electromobilității strategice. Proiectul e-ARO 25 a fost deja înregistrat la OSIM, a declarat președintele ARCSANTQ, Dan Hazaparu.

Puține nume din industria românească au o încărcătură simbolică atât de puternică precum ARO Câmpulung. Timp de decenii, ARO a fost mai mult decât un producător auto. A fost un reper al ingineriei românești, un exportator global și un pilon economic pentru zona Muscelului. După un declin dureros și o dispariție aproape completă de pe harta industrială, brandul ARO se pregătește să revină, cu un orizont declarat pentru anul 2027.

Această revenire nu este doar o promisiune comercială, ci și un test pentru capacitatea României de a recupera simboluri industriale pierdute.

Istoria ARO începe oficial în 1957, la Câmpulung Muscel, în cadrul Uzinei Mecanice Muscel. Primele vehicule au fost concepute pentru nevoi militare și utilitare, într-o perioadă în care România încerca să își construiască o industrie auto proprie, independentă de importuri.

Modelul IMS-57, urmat de seria M59 și M461, a pus bazele reputației ARO ca vehicul robust, capabil să facă față terenurilor dificile. Aceste automobile nu erau construite pentru confort, ci pentru rezistență, iar această caracteristică avea să devină marca definitorie a brandului.

În anii ’70 și ’80, ARO a cunoscut perioada de glorie. Modelele ARO 24 și derivatele sale au fost exportate în peste 100 de țări, de la America Latină și Africa până la Orientul Mijlociu și Europa de Vest. Pentru multe piețe externe, ARO era sinonim cu un vehicul simplu, ușor de reparat și extrem de rezistent.

La apogeu, fabrica ARO angaja peste 20.000 de oameni. Câmpulung Muscel devenise un oraș dependent de uzină, iar ecosistemul economic local gravita în jurul acesteia. Școli profesionale, furnizori, rețele de transport și servicii publice funcționau în strânsă legătură cu producția auto.

ARO nu era doar un producător de mașini. Era un mecanism social, o garanție a stabilității pentru zeci de mii de familii.

După 1989, ARO a intrat într-un proces de declin accelerat. Lipsa investițiilor, managementul defectuos, pierderea piețelor externe și competiția dură a producătorilor occidentali au erodat rapid capacitatea fabricii de a supraviețui.

Privatizarea de la începutul anilor 2000 a marcat momentul decisiv. Promisiunile de modernizare nu au fost onorate, producția s-a prăbușit, iar activele au fost vândute sau abandonate. În 2006, fabrica ARO și-a încetat definitiv activitatea.

Pentru Câmpulung, impactul a fost devastator. Mii de locuri de muncă au dispărut, iar orașul a intrat într-un proces lent de depopulare și declin economic.

Anunțul privind renașterea brandului ARO, cu termen de lansare estimat pentru 2027, vine într-un context diferit față de cel al eșecurilor din trecut. Piața auto traversează o transformare profundă, dominată de tranziția către mobilitate electrică, de nevoia de vehicule utilitare specializate și de interesul pentru mărci cu identitate puternică.

ARO nu mai este privit ca un concurent direct pentru marile branduri globale, ci ca un potențial producător de nișă. Strategia vehiculată vizează vehicule utilitare moderne, cu tracțiune integrală, destinate atât pieței civile, cât și celei instituționale, inclusiv pentru intervenții, agricultură, industrie forestieră sau servicii publice.

Relansarea ARO nu presupune o revenire la modelele istorice, ci reinterpretarea lor. Designul ar urma să păstreze ADN-ul robust al brandului, dar platformele tehnice vor fi complet noi, adaptate normelor de siguranță și de mediu actuale.

Sursele din industrie indică faptul că producția nu va mai atinge volumele de altădată. Accentul va fi pus pe flexibilitate, serii mai mici și adaptare rapidă la cerințele pieței. Este o abordare radical diferită față de modelul industrial rigid al trecutului.

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale proiectului este legătura cu orașul Câmpulung Muscel. Revenirea ARO este asociată cu ideea de revitalizare locală, chiar dacă numărul de locuri de muncă nu va mai fi comparabil cu cel din perioada comunistă.

Pentru comunitate, ARO rămâne un simbol. Chiar și o producție limitată ar avea o valoare psihologică și economică semnificativă, semnalând că orașul poate redeveni relevant în industria românească.