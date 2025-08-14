Social Reguli stricte în SUA. Moldovenii care rămân peste termen pot primi interdicție de intrare







Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care depășesc perioada legală de ședere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii riscă sancțiuni drastice, inclusiv interdicția permanentă de intrare în SUA. Avertizarea vine din partea Ambasadei SUA de la Chișinău. Potrivit instituției, ofițerii consulari au acces complet la istoricul de imigrare al fiecărui solicitant și pot identifica orice încălcare anterioară.

„Depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe. Inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american. Reprezentanții consulari au acces complet la istoricul dumneavoastră de imigrare și vor identifica orice încălcare anterioară. Este responsabilitatea exclusivă a titularului de viză să o utilizeze în conformitate cu scopul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare”, subliniază misiunea diplomatică.

La începutul lunii iulie curent, Ambasada SUA a cerut ca persoanele care solicită vize temporare de tip F, M sau J să își facă publice profilurile de pe rețelele de socializare. Asta pentru a facilita verificările necesare stabilirii identității și admiterii în SUA.

„Solicitanții de viză sunt obligați să enumere, pe formularul de cerere de viză DS-160, toate numele de utilizator sau pseudonimele de pe rețelele de socializare. Inclusiv pe fiecare platformă pe care au folosit-o în ultimii cinci ani. Solicitanții certifică faptul că informațiile din cererea lor de viză sunt adevărate și corecte înainte de a o semna și de a o depune”, a precizat Ambasada SUA în Republica Moldova.

Ambasada a mai precizat atunci că fiecare solicitant trebuie să certifice, înainte de semnare și depunere, că informațiile completate în cererea de viză sunt corecte și conforme cu realitatea.

Ambasada avertizează că omiterea informațiilor privind conturile de social media poate duce nu doar la refuzul vizei, dar și la ineligibilitatea solicitantului pentru obținerea viitoarelor vize. În aceste condiții, cetățenii sunt sfătuiți să respecte integral procedurile și cerințele de verificare. Asta pentru a evita sancțiuni serioase care le-ar putea afecta șansele de a călători în Statele Unite.