Reguli noi pentru plimbările din Santorini. Limită de greutate pentru turiști

Autoritățile din Santorini au introdus reguli mai stricte pentru plimbările cu măgăruși, una dintre atracțiile turistice cunoscute ale insulei grecești. Măsura îi vizează pe turiștii care depășesc 100 de kilograme și face parte dintr-un pachet mai amplu al Ministerului Dezvoltării Rurale și Alimentației, care urmărește protejarea identității locului și a drepturilor animalelor suprasolicitate în sezonul turistic. Decizia apare după mai mulți ani în care organizațiile pentru protecția animalelor au cerut introducerea unei limite de greutate.

Turiștii care depășesc o anumită greutate nu vor mai putea urca pe măgăruși atunci când vizitează insula Santorini. Conform noilor reglementări, cei care aleg să meargă cu animalele între portul vechi și orașul Fira trebuie să cântărească sub 100 de kilograme.

Măsura a fost introdusă în contextul în care organizațiile pentru drepturile animalelor au insistat că trebuie să existe o limită clară pentru turiștii transportați de măgăruși pe acest traseu.

Decizia nu este una izolată. Ea face parte dintr-un set mai amplu de reguli naționale care limitează sarcina pe care o pot transporta animalele de lucru.

Noile prevederi stabilesc că greutatea transportată nu trebuie să depășească o cincime din greutatea corporală a animalului. Prin această măsură, autoritățile încearcă să reducă suprasolicitarea măgărușilor folosiți în zonele turistice.

Traseul parcurs de măgari în Santorini este unul solicitant. Drumul are sute de trepte săpate în stânca vulcanică și presupune o diferență de nivel de aproximativ 400 de metri.

În sezonul turistic de vârf, animalele sunt nevoite să facă de mai multe ori pe zi aceste drumuri dificile, adesea la temperaturi ridicate. Tocmai aceste condiții au stat la baza criticilor formulate în ultimii ani de organizațiile pentru protecția animalelor.

Decizia autorităților vine după ani de semnale de alarmă trase de organizații pentru protecția animalelor. Acestea au documentat cazuri de epuizare, leziuni și suprasolicitare în cazul măgărușilor folosiți pentru transportul turiștilor.

Presiunea publică a crescut pe fondul imaginilor și informațiilor apărute despre condițiile în care animalele sunt folosite în timpul sezonului aglomerat, când numărul vizitatorilor crește puternic.

Noile reguli nu se limitează la greutatea turiștilor. Proprietarii trebuie să asigure acces constant la apă, perioade de odihnă și mișcare zilnică pentru animale. Aceste obligații au fost introduse pentru a preveni deshidratarea și problemele de sănătate pe termen lung, în condițiile în care măgărușii sunt folosiți intens în activitatea turistică de pe insulă.

Măgărușii sunt o parte importantă din istoria insulei Santorini. Ei au fost folosiți timp de generații pentru transportul de persoane și bunuri pe terenul abrupt, acolo unde vehiculele nu pot ajunge. Chiar și în prezent, aceste animale rămân o opțiune pentru turiștii care urcă din port spre Fira, alături de mersul pe jos sau utilizarea telecabinei.

Creșterea accelerată a turismului, care a adus milioane de vizitatori anual în Santorini, a intensificat presiunea asupra infrastructurii locale și a readus în discuție condițiile în care sunt folosite animalele. În acest context, autoritățile au început să adopte măsuri menite să echilibreze activitatea turistică și protecția mediului și a animalelor. Plimbările cu măgărușii rămân disponibile, însă în condiții mai stricte, care vizează reducerea riscurilor și îmbunătățirea standardelor de îngrijire pe termen lung.