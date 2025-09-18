Reghecampf, acuzat că ar fi arogant, după ce echipa sa a pierdut meciul cu Singida Black Stars

Laurențiu Reghecampf a fost acuzat că ar avea un comportament neprofesionist, după ce echipa pe care o antrenează a pierdut meciul cu echipa tanzaniană Singida Black Stars, scor 1-2. „Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului, din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful”, a spus jurnalistul Mohammed Al-Jazouli, potrivit sport.ro.

Tehnicianul român a fost acuzat că ar avea un comportament neprofesionist, după ce l-a exclus din primul „11” pe Ali Abdallah Abu-Eshrein, titular de drept.

Din cauza conflictului cu portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein, antrenorul român l-a trimis pe teren pe Farid Ouédraogo, un goalkeeper ieșit din formă și cu kilograme în plus. Mai mult, înaintea meciului, antrenorul nu a analizat adversara din finală. Surse din club, citate de sport.ro, susțin că Reghecampf nu a vizionat niciun meci al echipei din Tanzania.

Atmosfera la Al Hilal Omdurman s-a schimbat după ce tehnicianul român ar fi intrat în conflict cu jucătorii și membrii staff-ului din Sudan. În plus, Reghecampf nu ar colabora cu antrenorul secund, Khaled Bakhit, care cunoaște foarte bine lotul echipei.

„Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului, din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful. Reghecampf are o problemă cu localnicii. E arogant și e convins că oamenii din jurul echipei, care sunt din Sudan, trebuie să fie îndepărtați sau marginalizați”, a spus jurnalistul Mohammed Al-Jazouli, potrivit sursei menționate anterior.

El a mai adăugat: „Viitorul sună rău pentru Al-Hilal cu acest antrenor iresponsabil și arogant, convins că toți localnicii trebuie să fie îndepărtați”.

Al-Hilal Omdurman este clubul din Sudan cu cele mai multe trofee câștigate. Echipa antrenată de Reghecampf a obținut 31 de titluri de campioană a Sudanului.

Pe plan continental, Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii. Echipa sudaneză a cucerit trofeul de două ori, în 1987 și 1992.