Reghecampf, acuzat că ar fi arogant, după ce echipa sa a pierdut meciul cu Singida Black Stars

Reghecampf, acuzat că ar fi arogant, după ce echipa sa a pierdut meciul cu Singida Black StarsLaurențiu Reghecampf. Sursa foto: Instagram/Laurențiu Reghecampf
Laurențiu Reghecampf a fost acuzat că ar avea un comportament neprofesionist, după ce echipa pe care o antrenează a pierdut meciul cu echipa tanzaniană Singida Black Stars, scor 1-2. „Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului, din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful”, a spus jurnalistul Mohammed Al-Jazouli, potrivit sport.ro.

Reghecampf, acuzat că ar fi neprofesionist

Tehnicianul român a fost acuzat că ar avea un comportament neprofesionist, după ce l-a exclus din primul „11” pe Ali Abdallah Abu-Eshrein, titular de drept.

Din cauza conflictului cu portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein, antrenorul român l-a trimis pe teren pe Farid Ouédraogo, un goalkeeper ieșit din formă și cu kilograme în plus. Mai mult, înaintea meciului, antrenorul nu a analizat adversara din finală. Surse din club, citate de sport.ro, susțin că Reghecampf nu a vizionat niciun meci al echipei din Tanzania.

„Așa se explică faptul că jucătorul cel mai periculos de la Singida Black Stars, Clatous Chama, și-a făcut de cap pe teren”, a declarat Mutasim Mohamed, jurnalist din Sudan.

Atomsfera de la Al Hilal Omdurman, schimbată

Atmosfera la Al Hilal Omdurman s-a schimbat după ce tehnicianul român ar fi intrat în conflict cu jucătorii și membrii staff-ului din Sudan. În plus, Reghecampf nu ar colabora cu antrenorul secund, Khaled Bakhit, care cunoaște foarte bine lotul echipei.

Reghecampf la Al Hilal Omdurman

Reghecampf la Al Hilal Omdurman. Sursa foto: Captură video: Facebook

„Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului, din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful. Reghecampf are o problemă cu localnicii. E arogant și e convins că oamenii din jurul echipei, care sunt din Sudan, trebuie să fie îndepărtați sau marginalizați”, a spus jurnalistul Mohammed Al-Jazouli, potrivit sursei menționate anterior.

El a mai adăugat: „Viitorul sună rău pentru Al-Hilal cu acest antrenor iresponsabil și arogant, convins că toți localnicii trebuie să fie îndepărtați”.

Cele mai multe trofee câștigate din Sudan

Al-Hilal Omdurman este clubul din Sudan cu cele mai multe trofee câștigate. Echipa antrenată de Reghecampf a obținut 31 de titluri de campioană a Sudanului.

Pe plan continental, Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii. Echipa sudaneză a cucerit trofeul de două ori, în 1987 și 1992.

