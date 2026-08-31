Ziua Limbii Române este marcată luni la Chișinău printr-un eveniment de amploare desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale. Marea Dictare Națională este o inițiativă dedicată promovării scrierii corecte și stimulării interesului pentru gramatica și ortografia limbii române, conform newsmaker.md.

Ediția din acest an a stabilit un nou record de participare de la lansarea proiectului. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, peste 3.000 de persoane s-au înscris pentru a-și testa cunoștințele de limba română.

Evenimentul din acest an a adus și o premieră importantă pe plan social și de incluziune. Pentru prima dată, la Marea Dictare Națională au fost integrate și au participat persoane cu deficiențe de vedere.

Toate textele redactate de participanți în cadrul evenimentului din PMAN vor fi verificate minuțios de o comisie de specialitate formată din lingviști și profesori. Câștigătorii celor mai bune lucrări vor fi recompensați cu premii în cadrul unei ceremonii oficiale programate să aibă loc în luna septembrie.

Competiția publică este organizată de Ministerul Educației și Cercetării, desfășurându-se sub înaltul patronaj al Președinției Republicii Moldova.

Marea Dictare Națională a fost lansată recent, prima ediție având loc în anul 2023 în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Interesul pentru această manifestare a crescut constant, ediția de anul trecut adunând peste 2.000 de participanți.

Sărbătoarea are o puternică încărcătură istorică și simbolică. În acest an se împlinesc 37 de ani de când Sovietul Suprem al fostei RSSM a votat legiferarea limbii române ca limbă de stat și trecerea la alfabetul latin.

Cu ocazia acestei sărbători, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj simbolic și a recitat pentru prima dată versuri în limba română.

Diplomatul european a ales poezia „Mama”, o lucrare scrisă de fiica sa, Julia Piórko Bermig, și adaptată în limba română de scriitoarea Paula Erizanu.