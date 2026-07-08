Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aplicat o nouă sancțiune postului Realitatea Plus în ședința de marți, după ce anterior decisese suspendarea emisiei televiziunii pentru trei ore. De această dată, instituția a amendat postul cu 10.000 de lei pentru modificarea structurii acționariatului fără obținerea acordului prealabil prevăzut de lege.

Suma reprezintă nivelul minim al amenzii aplicabile pentru această abatere.

Potrivit legislației audiovizuale, orice modificare a informațiilor care au stat la baza acordării unei licențe audiovizuale, inclusiv schimbarea acționariatului, trebuie aprobată în prealabil de Consiliul Național al Audiovizualului.

În cazul Realitatea Plus, CNA a constatat că această procedură nu a fost respectată, motiv pentru care a decis aplicarea sancțiunii.

De altfel, reprezentanții Consiliului au arătat că postul a urmat această procedură în alte situații similare din trecut, solicitând anterior avizul autorității înainte de modificarea structurii societății.

Amenda a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor din Legea audiovizualului care obligă furnizorii de servicii media să obțină acordul CNA înainte de orice modificare a datelor declarate la acordarea licenței.

Conform practicii CNA în cazuri similare, societatea ar trebui să revină la structura acționariatului existentă înaintea modificării.

În situația în care această obligație nu este respectată, autoritatea poate dispune noi sancțiuni, inclusiv amenzi succesive, cu valori mai mari decât cea aplicată în prezent.

Sancțiunea vine după ce, în luna mai, CNA a respins solicitarea depusă de PHG Media Invest privind modificarea structurii acționariatului societății care deține licența Realitatea Plus.

În cadrul acelei ședințe, membrii Consiliului au constatat că schimbarea fusese deja înregistrată la Registrul Comerțului înainte ca instituția să își dea acordul, deși legea impune ca aprobarea să fie obținută înainte de efectuarea modificării.

Documentația analizată de CNA prevedea transferul tuturor părților sociale către PHG Media Invest LLC, o companie înregistrată în statul american Wyoming.

În fața membrilor CNA, reprezentantul societății a susținut că modificarea nu schimbă beneficiarul real al companiei, acesta rămânând Daniela Madi Păcuraru.

Potrivit explicațiilor prezentate, reorganizarea ar fi avut ca obiectiv consolidarea protecției juridice a investiției și asigurarea unui cadru mai sigur pentru exercitarea libertății de exprimare.

În aceeași ședință în care a fost analizată solicitarea privind schimbarea acționariatului, reprezentanții ANAF au informat CNA că societatea se află în curs de verificare.

Reprezentanții instituției au apreciat atunci că modificarea structurii acționariatului nu este oportună în contextul desfășurării acestor verificări, aspect care a fost luat în considerare de membrii Consiliului atunci când au respins solicitarea.

Amenda de 10.000 de lei reprezintă a doua sancțiune aplicată Realitatea Plus în aceeași ședință a CNA, după decizia de suspendare a emisiei pentru trei ore.