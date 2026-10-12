Evoluțiile războiului din Ucraina și deciziile administrației conduse de Donald Trump au fost analizate de fostul ministru de externe Adrian Severin, în podcastul „Contrapunct”, moderat de jurnalistul Dan Andronic și difuzat pe platforma Hai România. Fostul ministru consideră că negocierile dintre marile puteri și presiunile economice ar putea favoriza o oprire treptată a loviturilor, chiar dacă un acord de pace cuprinzător rămâne dificil de obținut. În analiza sa, acesta a susținut că războiul din Ucraina nu poate fi înțeles separat de implicarea Statelor Unite și de interesele strategice ale Rusiei.

Fostul ministru a afirmat că Rusia și Statele Unite au un rol central în evoluția conflictului, inclusiv prin sprijinul militar și tehnic acordat Ucrainei de către Washington.

„Principalele puteri, și am spus-o dar din primul moment, adică din 2022, mai mult decât atât, nu din 2022, eu am spus-o din 2014, din 2015”, a declarat Adrian Severin.

Acesta a susținut că Ucraina a devenit terenul de desfășurare a unei confruntări mai ample și a criticat strategia occidentală, despre care consideră că nu a fost însoțită de un plan suficient de clar pentru încheierea conflictului.

„Dacă te bagi într-un război, trebuie să știi numărul unu că îl poți câștiga, iar dacă se întâmplă totuși să nu îl poți câștiga, trebuie să știi pe unde pleci”, a afirmat Severin.

Adrian Severin a vorbit și despre posibilitatea unei înțelegeri graduale, care să înceapă cu anumite sectoare, precum infrastructura energetică și facilitățile esențiale pentru funcționarea economiei.

Potrivit acestuia, oprirea atacurilor asupra unor obiective ar putea determina părțile să discute și despre protejarea altor infrastructuri de care depind serviciile esențiale.

„Până la urma, atunci, la ideea războiul continuă. dar continuă numai pe anumite parcele și în anumite forme”, a spus fostul ministru, descriind un posibil scenariu de reducere treptată a intensității confruntărilor.

El a atras atenția și asupra riscului ca un conflict oprit de facto să continue sub alte forme, fără o înțelegere politică definitivă.

„Până la urmă nu se poate merge așa pentru că ajungem din nou la formula coreeană, adică la un război încetat de facto, dar care continuă în toate formele lui, să spunem, virtuale”, a afirmat Severin.

În discuția cu Dan Andronic, fostul ministru a susținut că presiunile economice și evoluțiile de pe piețele energetice ar putea influența deciziile politice de la Washington.

Severin a afirmat că o eventuală reducere a confruntărilor ar putea fi negociată în etape, fără ca toate problemele să fie rezolvate simultan.

El a susținut, de asemenea, că o soluție durabilă ar necesita discuții mai ample, cu participarea actorilor internaționali relevanți.

„Cum nu avem o asemenea conferință și cum este limpede că America singură nu poate aduce pace în Ucraina, America singură cu Rusia, atunci America începe să meargă pas cu pas și să spună, stați puțin, hai să facem așa un fel de pace pe sectoare”, a declarat Adrian Severin.

În opinia sa, o astfel de abordare ar putea reprezenta un început pentru reducerea confruntărilor, însă nu ar echivala automat cu încheierea războiului.

Fostul ministru a criticat și strategia europeană față de Rusia, susținând că statele occidentale ar putea ajunge să suporte costuri economice și militare tot mai mari.

„Numai că deocamdată noi ne-am epuizat. Nu rușii, rușii înfloresc, noi ne epuizăm”, a afirmat Severin.

Acesta a contestat ideea că menținerea aceleiași strategii va conduce automat la slăbirea Rusiei și a susținut că negocierile trebuie să țină cont de situația militară și de raportul de forțe.