Politica Rața lui Georgescu are cioc și măcăne rusește. Până și Lasconi s-a convins că este așa!







Comunicatul emis de Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR), prin care acesta apără candidatura lui Călin Georgescu și acuză conducerea Uniunii Europene de ingerințe, a provocat reacții dure din partea principalilor candidați la alegerile prezidențiale din România. Elena Lasconi, Victor Ponta, Crin Antonescu și Nicușor Dan au condamnat intervenția Rusiei, subliniind pericolul ingerințelor externe în politica românească.

Vă reamintim că ieri, serviciul de informații italian a prezentat o informare guvernului de la Roma în care era menționată și România. Este vorba despre Raportului privind politica informațiilor pentru securitate, pentru anul 2024, realizat de Sistemul de informații pentru securitatea Republicii Italiene. România apare în acest raport al serviciilor secrete italiene ca exemplu al ingerințelor Rusiei in desfășurarea procesului electoral pentru alegerea președintelui.

Anterior, un raport realizat de Serviciul de supraveghere şi protecţie împotriva ingerinţelor digitale străine (VIGINUM) din Franţa, arătase aceeași situație. Raportul, intitulat „Manipularea algoritmilor şi instrumentalizarea influencerilor - Concluzii desprinse din alegerile prezidenţiale din România & riscuri pentru Franţa”, a fost publicat pe site-ul Secretariatului General pentru Apărare şi Securitate Naţională (SGDSN) din Franţa, căruia îi este subordonat VIGINUM.

Elena Lasconi s-a convins: Rusia a ajuns să îl susțină pe față și oficial pe Călin Georgescu

Candidata USR, Elena Lasconi, care tot cerea dovezi privind ingerința rușilor în procesul electoral pare să fi înțeles. Mai greu, mai târziu, dar temeinic. Ea a reacționat ferm, evidențiind caracterul fără precedent al comunicatului SVR:

„Rusia a ajuns să îl susțină pe față și oficial pe Călin Georgescu. Acuzațiile aduse de Moscova la adresa Ursulei von der Leyen și a Comisiei Europene sunt parte dintr-un discurs conspiraționist promovat de Georgescu și partidele izolaționiste. Lipsa de dovezi în acest comunicat demonstrează cine se află în spatele lui Georgescu, cine incită la ură și cine ne vrea dezbinați.”

Lasconi a cerut Ministerului Afacerilor Externe să convoace ambasadorul Federației Ruse pentru explicații, precum și expulzarea unor diplomați ruși sub statutul de persona non grata.

Nicușor Dan: „Un semnal de alarmă extrem de important pentru statul român”

Primarul Capitalei și candidat independent, Nicușor Dan, a catalogat intervenția SVR drept o amenințare directă la adresa democrației românești: „Este primul act public prin care Rusia intervine oficial în sprijinul unui candidat la alegerile prezidențiale. Această imixtiune ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru statul român, pentru conducătorii instituțiilor și pentru cetățenii români.”

Crin Antonescu: „Georgescu este protejatul și victima pe care Rusia o ia în brațe”

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, a reiterat faptul că Călin Georgescu este candidatul Rusiei și a criticat brutalitatea cu care Moscova intervine: „Nu e o noutate că Georgescu este candidatul Rusiei. Noutatea este brutalitatea intervenției Kremlinului, care confirmă strategiile de propagandă anti-UE folosite ani de zile. Rusia prinde curaj și continuă ofensiva deschisă împotriva Uniunii Europene și României.”

Ponta: SVR nu are ce să caute în treburile României

Victor Ponta: „Serviciul Rus de Informații Externe NU ARE CE SA CAUTE IN TREBURILE ROMANIEI; sunt convins ca orice intervenție a acestora in Tara noastra este impotriva intereselor noastre suverane; nu avem nevoie de Rusia sa indreptam lucrurile gresite de la noi - nu am uitat si nu uitam cat de nociva a fost intotdeauna interventia Rusiei in Tara noastra! Romania nu trebuie sa accepte sa fie folosita in “jocurile” la nivel internațional; nici de Rusia nici de nicio alta tara!”, a scris fostul premier.

Un semnal de alarmă pentru democrația românească

Reacțiile candidaților demonstrează consensul în condamnarea ingerințelor rusești în politica internă a României. Comunicarea SVR reprezintă un precedent periculos, confirmând implicarea Kremlinului în alegerile prezidențiale. Acest episod ne arată importanța apărării valorilor democratice și a unei politici externe ferme în fața agresiunii ruse.