Rareș Bogdan explică de ce America rămâne un simbol al libertății

Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, europarlamentarul Rareș Bogdan a prezentat „10 motive” pentru care românii ar trebui să aprecieze America. Politicianul a vorbit despre libertate, spiritul american, rolul SUA în istorie și parteneriatul strategic dintre cele două puteri.

În mesajul său, Rareș Bogdan descrie Statele Unite drept un simbol al libertății și al oportunităților, un loc unde ambiția și munca pot transforma aspirațiile în realitate.

„10 motive să iubești la nebunie SUA. La mulți ani, USA! Pentru că oferă creierului confortul unei realități posibile: libertatea. Știi că există mereu, în această lume, un loc unde dacă ești inteligent, harnic și (mai ales) ai aripi, chiar poți să realizezi orice îți propui”, a arătat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a evidențiat și atașamentul americanilor față de libertatea de exprimare, dar și capacitatea societății americane de a se reinventa permanent.

„Pentru că nu suportă cenzura. Își găsesc teren de joacă și imbecilii. Dar mai ales creierele care vor să construiască, să facă bine, să-i dea jăratic lui Pegas”, a mai spus acesta.

Europarlamentarul a vorbit și despre impactul cultural al Statelor Unite, amintind rolul Hollywood-ului și al poveștilor care au devenit surse de inspirație pentru milioane de oameni.

„Pentru că… Hollywood. Mintea noastră are nevoie de povești de succes. Fără ele ne târâim fără să ne vedem nici umbra, nici Mântuirea”, a afirmat Rareș Bogdan.

Un punct important al mesajului său a vizat rolul pe care SUA l-au avut în istoria României.

„Principiile wilsoniene au decretat autodeterminarea națională pentru popoarele din fostul Imperiu Austro-Ungar și reconfigurarea frontierelor balcanice pe criterii istorice și etnice, facilitându-ne ce avem mai scump pe lume: Marea Unire”, a explicat europarlamentarul.

Liberalul a făcut referire și la recunoașterea României Mari.

„Fără doctrina care a dat legitimitate internațională prăbușirii imperiilor, marile puteri europene ar fi negociat Transilvania, Bucovina și Basarabia doar prin prisma sferelor de influență. Woodrow Wilson a livrat omenirii argumentul moral, nu doar juridic, pentru recunoașterea României Mari”, a adăugat acesta.

Europarlamentarul a vorbit și despre simbolistica emblemei SUA, dar și despre relația actuală dintre Washington și București.

„Pentru că vulturul cu cap alb, emblema națională a SUA, ține o ramură de măslin și 13 săgeți – pregătit oricând pentru pace, dar și pentru război. Pentru că ne vrea parteneri, nu slugi, ca alții”, a continuat Rareș Bogdan.

La finalul mesajului, Rareș Bogdan a adăugat pe lista celor 10 motive și fast-food-ul, unul dintre elementele pe care le asociază cu stilul de viață american.

„Pentru că a inventat fast-food-ul. Să nu fim ipocriți, da? La mulți ani celor 340 de milioane de posesori de pașapoarte cu vultur”, a încheiat europarlamentarul.