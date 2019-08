Rareş Bogdan o contrazice pe Viorica Dăncilă spunându-i că românii aflaţi peste graniţă „din cauza PSD-ului”, reprezintă Diaspora adică, tot un partid românesc.

„Alo, tovarășa, mai există un partid românesc peste granițe, are 9.7 milioane de români, dintre care 5.6 milioane sunt Diaspora. Adică oameni alungați de PSD, oameni care au emigrat din motive spuse de ei, nu inventate: corupţia, calitatea slabă a clasei politice şi sărăcia. Diaspora este CU ADEVĂRAT românească!! Adică exact precum cei de acasă pe care voi îi considerați „huligani” deoarece refuză să vă pupe inelul”, a comentat pe contul personal de Facebook europarlamentarul PNL.

Rareş Bogdan a continuat: „Cât de ticăloși sunteți, cât aplomb aveți pentru a minți, cât de nătărăi îi considerați pe oamenii care gândesc cu capul lor… Voi credeți că România e o sumă de oameni a căror unică funcțiune este să se lase manipulați, iar dacă nu se întâmplă asta trebuie bătuți, gazați, umiliți, taxați, invitați să se care? Ooo, cum veți plăti pentru bătaia asta de joc!”.

Viorica Dăncilă a făcut această declaraţie la Conferinţa PSD Dolj:

„Trebuie să le vorbim mai mult cetăţenilor, să ţinem legătura cu cetăţenii, să facem campanie ca aici, la Dolj, în fiecare judeţ, pentru că de multe ori am uitat să vorbim cu oamenii, am crezut că dacă realizăm un anumit lucru oamenii îl văd şi ne votează. Nu! Oamenii vor să îi ascultăm, să le spunem ce putem să facem şi ce nu putem să facem, să nu-i minţim, să vorbim mai mult despre ce am făcut şi ce vom face în perioada imediat următoare, nu despre ce vom face peste cinci ani, peste 10 ani. Au aşteptat 30 de ani, s-au săturat de aşteptare„, a mai spus Dăncilă.

