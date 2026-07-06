Rusia se află în fața unui risc iminent de colaps în sectorul bancar, în condițiile în care instituțiile de credit din țară preiau o mare parte din povara financiară generată de conflictul militar prelungit. Un raport confidențial realizat de serviciul de informații al unui stat european, analizat de Reuters, trage un semnal de alarmă puternic, chiar în momentul în care Uniunea Europeană pune la punct noi măsuri punitive împotriva Moscovei.

Analiza, structurată pe parcursul a două pagini și redactată recent pentru informarea oficialilor de la Bruxelles, scoate la iveală cât de expuse sunt băncile de la Moscova în fața viitoarelor restricții occidentale. Deși sistemul financiar rusesc a demonstrat o rezistență neașteptată după declanșarea invaziei din Ucraina în anul 2022, datele culese în luna iunie indică o degradare severă a portofoliilor de credite.

Creșterea masivă a datoriei la nivelul populației generează un scenariu catalogat drept exploziv de către analiștii de securitate. În paralel, Uniunea Europeană pregătește implementarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, programat pentru finalizare în această vară, care va viza în mod direct entitățile bancare și platformele de tranzacționare a criptomonedelor.

În ciuda avertismentelor, autoritățile de la Moscova încearcă să păstreze o imagine de stabilitate. Oficialii Băncii Centrale a Rusiei au refuzat să ofere comentarii pe marginea documentului european, după ce anterior respinseseră public scenariul unei prăbușiri financiare. Cu toate acestea, realitatea din teren arată că efortul militar care durează deja de patru ani a secătuit bugetul de stat, forțând autoritățile să transfere finanțarea companiilor și a populației în sarcina sectorului bancar.

Această presiune suplimentară se suprapune peste o încetinire severă a activității economice generalizate. Ministerul rus al Economiei a fost nevoit să își revizuiască drastic estimările privind evoluția Produsului Intern Brut, reducând prognoza de creștere pentru anul 2026 la doar 0,4%, față de 1,3% cât se anticipa inițial. De asemenea, perspectivele pentru anul 2027 au fost reduse la jumătate, coborând de la 2,8% la 1,4%.

Documentul intitulat sugestiv „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026” relevă faptul că instituțiile bancare au fost obligate de Kremlin să ofere împrumuturi cu dobânzi subvenționate firmelor din industria de apărare și cetățenilor care își achiziționează locuințe. Aceste programe guvernamentale, împreună cu restructurările artificiale ale datoriilor, nu fac decât să mascheze o realitate sumbră.

„Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situaţi explozivă care ar putea duce la un şoc economic în cazul unui pachet de sancţiuni contra băncilor”, se arată în raport.

Analiștii europeni avertizează că injecțiile de capital în complexul militar-industrial și în proiectele imobiliare garantate de stat riscă să acumuleze o masă uriașă de credite care nu vor mai fi recuperate niciodată.

Din estimările actuale, aproximativ 10% din totalul împrumuturilor corporative sunt considerate de risc, marcând o deteriorare gravă față de anii precedenți, în timp ce unele dintre marile bănci rusești au raportat o rată a creditelor neperformante de 15% încă de la sfârșitul anului trecut. Un alt indicator alarmant este explozia cazurilor de insolvență personală, peste jumătate de milion de cetățeni ruși declarându-și falimentul în decursul unui singur an, o creștere cu aproape o treime comparativ cu perioada anterioară.

De la Moscova, discursul oficial rămâne neschimbat și optimist. Filipp Gabunia, adjunct al guvernatorului Băncii Centrale a Rusiei, a declarat recent că „vulnerabilităţile din sectorul financiar nu sunt critic”, adăugând că rezervele de capital se mențin la cel mai bun nivel din ultimii trei ani și că rata creditelor neperformante din sectorul de afaceri a rămas constantă în ultimele optsprezece luni.

Această viziune este parțial susținută și de unii consultanți occidentali, care consideră că implicarea masivă a statului blochează o prăbușire bruscă. Chris Weafer, reprezentant al firmei Macro Advisory, este de părere că impactul noilor sancțiuni ar putea fi supraestimat de europeni.

„Economia rusă stagnează dar dominaţia statului şi cheltuielile din domeniul apărării înseamnă că nu există de gestionat o criză financiară. Asia ignoră sancţiunile. Deci ideea este că o nouă runda de sancţiuni va împinge Rusia în criză este o iluzie”, a apreciat Chris Weafer.

Cu toate asigurările venite de la vârful instituțiilor financiare, fisurile din sistem încep să devină vizibile. VTB, a doua bancă ca mărime din Federația Rusă, a confirmat că se pregătește pentru perioade dificile prin majorarea provizioanelor, o măsură de siguranță destinată să acopere eventualele pierderi din credite neperformante și să compenseze scumpirea carburanților.

În plus, neîncrederea populației în sistemul de economisire se adâncește. Volumul de numerar retras și păstrat în afara circuitului bancar a înregistrat o creștere masivă de peste 17% în acest an, depășind pragul de 19.000 de miliarde de ruble, echivalentul a 243 de miliarde de dolari. Acest fenomen pune o presiune uriașă pe bănci, care își pierd principala sursă de lichiditate necesară pentru susținerea creditării.

Totuși, bancherii ruși de la vârf susțin că s-au adaptat noului regim economic global și că publicul larg nu mai simte efectele izolării internaționale. Într-o declarație acordată presei, Taras Skvortsov, directorul financiar al gigantului Sberbank, cea mai mare instituție bancară a țării, a minimalizat temerile venite din Occident.

„Toate băncile majore sunt deja sub sancţiuni, şi de când au fost impuse, în 2022, a existat stres. Până în 2026, toţi s-au obişnuit cu ele. Mulţi clienţi ai băncilor sancţionate nici nu ştiu de sancţiuni”, susţine Taras Skvortsov.