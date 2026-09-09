Un caporal columbian al Legiunii Străine franceze a reușit să evadeze din captivitatea unui grup de gherilă după ce l-a imobilizat pe unul dintre paznici și s-a aruncat într-un râu, deși avea mâinile legate.

Militarul a traversat apoi timp de patru zile o regiune muntoasă din Anzi, în care activează grupări armate implicate în traficul de droguri, înainte de a ajunge la o secție de poliție, relatează AFP.

José Olger Melo Charry, în vârstă de 35 de ani, a fost răpit pe 6 august, în timp ce se deplasa pe un drum din departamentul Nariño, în sud-vestul Columbiei. Zona este cunoscută drept un bastion al organizațiilor implicate în traficul de cocaină și în exploatarea minieră ilegală.

Militarul, aflat în permisie, revenise în Columbia pentru vacanță. Potrivit Ministerului francez al Apărării, el nu primise însă autorizație pentru a călători în această țară.

Evadarea a avut loc pe 3 septembrie. Potrivit informațiilor oferite de militar armatei columbiene, acesta i-a cerut unuia dintre răpitori să-l ducă într-un loc mai retras pentru a-și face nevoile.

Rămas singur cu paznicul, Melo Charry a reușit să-l imobilizeze și să-i ia pușca, deși avea mâinile legate. Ulterior, militarul s-a aruncat într-un râu și a reușit să se îndepărteze de răpitori.

După ce și-a desfăcut legăturile, a pornit pe jos prin munți. Timp de patru zile, el a traversat o zonă în care sunt active mai multe grupări armate.

Un responsabil militar columbian, care a vorbit cu AFP sub protecția anonimatului, a explicat cum a încercat soldatul să evite să fie observat în timpul deplasării.

„De fiecare dată când trecea o motocicletă, se ascundea” în spatele stâncilor sau se urca în copaci, a relatat oficialul.

În timpul fugii, militarul a reușit să ia legătura telefonic cu familia sa. Rudele au alertat ulterior forțele de ordine și au transmis că acesta evadase și încerca să ajungă pe jos prin munți.

Într-una dintre zile, Melo Charry a primit mâncare de la un localnic. Potrivit declarației sale date armatei, militarul s-a temut însă că acesta ar putea să-i dezvăluie prezența gherilelor.

După patru zile de mers prin regiunea muntoasă, soldatul a ajuns duminică la o secție de poliție, unde a fost găsit în siguranță.

Sursa militară citată de AFP a precizat că Melo Charry era considerat un „pește mare” de către luptătorii care îl capturaseră. Militarul ar fi rămas cu mâinile și picioarele legate în cea mai mare parte a perioadei în care s-a aflat în captivitate.

Armata columbiană a anunțat luni că soldatul a parcurs un traseu de patru zile în timpul evadării, fără să ofere atunci detalii despre modul în care acesta a reușit să scape.

Autoritățile columbiene au mai precizat că gruparea care l-a răpit nu a solicitat niciodată o răscumpărare.

Melo Charry a fost capturat de o grupare disidentă a fostelor Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC), una dintre organizațiile armate care continuă să activeze în anumite regiuni ale țării după acordul de pace încheiat cu guvernul columbian.

Cazul militarului columbian, care servește în Legiunea Străină franceză, a atras atenția prin modul în care acesta a reușit să scape din captivitate și să traverseze singur, timp de mai multe zile, o regiune controlată de grupări armate.