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Rapid, victorie în ultima secundă la Galați. Pașcanu a dat lovitura în minutul 90+4 și a readus echipa pe locul secund

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Rapid, victorie în ultima secundă la Galați. Pașcanu a dat lovitura în minutul 90+4 și a readus echipa pe locul secundRapid. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Rapid a învins Oțelul Galați cu 1-0, duminică seara, în etapa a opta din Superliga, după un gol înscris de Alexandru Pașcanu în minutul 90+4. Fundașul Rapidului a marcat cu capul, după un corner, și a adus victoria giuleștenilor chiar la ultima fază a partidei.

Pașcanu a decis partida în prelungiri

Meciul de la Galați a fost echilibrat, iar cele două echipe au intrat la cabine fără gol marcat. Rapid nu a reușit să expedieze niciun șut pe poartă până în minutul 71.

Prima ocazie importantă a giuleștenilor a venit în minutul 71, când Dobre a șutat de la distanță, iar portarul Oțelului a respins.

Partida părea să se îndrepte spre o remiză, însă Rapid a dat lovitura în prelungiri. În minutul 90+4, Alexandru Pașcanu a înscris cu capul, în urma unui corner, și a stabilit scorul final, 0-1.

Oțelul a rămas în inferioritate numerică

Gazdele au evoluat în zece oameni din minutul 78. Patrick Fernandes a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Rapid a profitat în final de superioritatea numerică și a obținut cele trei puncte la ultima fază a meciului.

Rapid revine pe locul secund

Victoria de la Galați a readus Rapidul pe locul al doilea în clasamentul Superligii. Echipa pregătită de Daniel Pancu a ajuns, după primele opt etape, la patru victorii, trei rezultate de egalitate și o înfrângere.

Oțelul – Rapid, al 59-lea duel în campionat

Oțelul și Rapid s-au întâlnit pentru a 59-a oară în principala competiție internă. Bucureștenii au ajuns la 29 de victorii în aceste confruntări, în timp ce gălățenii au 17 succese. Alte 14 partide s-au încheiat la egalitate.

Pe terenul Oțelului, bilanțul rămâne favorabil gazdelor: 14 victorii pentru gălățeni, nouă remize și șapte succese ale Rapidului.

ASC Oțelul Galați – FC Rapid București 0-1 (0-0)

Stadion: Oțelul, Galați A marcat: Alexandru Pașcanu (90+4) Eliminat: Patrick Fernandes (Oțelul, 78)

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș) Arbitri asistenți: Mircea Grigoriu (București), Nicușor Florentin Marin (Suseni/Argeș) Al patrulea oficial: Ioan-Răzvan Negară (Vaslui) VAR: Rareș George Vidican (Satu Mare) AVAR: Marius Omuț (Satu Mare) Observatori: Irina Mîrț (București) – CCA, Romulus Chihaia (București) – LPF

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