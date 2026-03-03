Ramona Olaru, din nou îndrăgostită. Cum i-a surprins pe internauți

Ramona Olaru a lăsat să se înțeleagă că trăiește o nouă poveste de dragoste, după ce a publicat pe rețelele de socializare o imagine sugestivă alături de bărbatul din viața ei. Postarea a atras imediat atenția urmăritorilor și a stârnit numeroase reacții online.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ales să nu facă un anunț oficial amplu, ci să transmită mesajul printr-o fotografie intimă, publicată în mediul online. În imagine, vedeta apare în pat, ținută în brațe de noul său partener, fără a dezvălui însă identitatea acestuia.

Fanii au fost luați prin surprindere de apariția neașteptată, mai ales că Ramona Olaru nu oferise până acum indicii clare despre existența unei noi relații. De această dată, însă, gestul său a confirmat că lucrurile s-au schimbat în plan personal.

Deși nu a oferit detalii despre noul iubit, vedeta a vorbit recent despre schimbările din viața ei sentimentală și despre criteriile pe care le are în prezent atunci când vine vorba despre relații.

„Deja lucrurile s-au schimbat de câțiva ani și mi-am schimbat modul de operare atunci când vine vorba de bărbați și atunci când ies cu un tip. Dacă văd din prima niște chestii, nu mai accept a doua întâlnire. Nu mai accept lucruri de prințesă la bărbați, sub nicio formă. Eu trebuie să fiu prințesa, nu putem să fim două prințese într-o casă”, a spus recent asistenta de la Neatza, într-un interviu pentru Știrile Antena Stars.

„Să îmi arate că e bărbat din cap până în picioare și la comportament de dimineață până seara. Știu că nu am avut cei mai frumoși bărbați (n.r. râde), dar nu mai țin atât de mult la fizic, țin mai mult la interior”, a spus recent asistenta de la Neatza, într-un interviu pentru Știrile Antena Stars.

După mai multe relații care nu au funcționat, Ramona Olaru pare hotărâtă să trateze cu mai multă discreție noul capitol din viața ei personală.