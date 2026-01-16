Ramona Olaru despre debutul la ”Neața”: O lună-două am fost ceva îngrozitor, eram atât de proastă...

Ramona Olaru a dezvăluit într-un podcast faptul că începuturile ei la ”Neața” a fost de departe foarte grele. Asta pentru că la un moment dat nici nu mai știa unde sunt județele pe hartă.

Prezentatoarea a explicat că trecerea ei la ”Neața” s-a produs de pe o zi pe alta. Iar schimbarea a fost una destul de grea pentru ea. Asta pentru că nu se considera suficient de pregătită pentru noua provocare.

”S-au terminat prietenii de la 11, a doua zi mie mi-a zis Micky, vii la Neața. Și eu eram: ce?! Păi eu nu știu nimic, e o emisiune live de 4 ore. Pleacă Flavia a rămas gravidă, pleacă, aia e. Să stea acasă cu copii. Și zic: vai de capul meu. Și rămâneam în fiecare zi să fac repetiții la meteo să vorbesc despre un lucru despre care nu vorbisem niciodată și nici măcar nu mai știam unde sunt județele pe hartă”, a explicat ea.

Doar că trecerea s-a dovedit mai provocatoare decât părea la prima vedere. Așa că în ciuda repetițiilor, Ramona nu era deloc mulțumită de prestația ei.

”Și plecam plângând de pe platou și îi spuneam lui Micky să nu mă mai sune că nu mai vin mâine. Până seara îmi trecea, a doua zi mă duceam la treabă, iar și iar și iar și iar. Și a fost vreo lună două în care a fost ceva îngrozitor. Eu atâta prostie la un om nu văzusem în viața mea”, a mai spus Ramona Olaru.

Între timp lucrurile s-au schimbat iar acum Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbiz. Ba mai mult a participat la multe emisiuni de divertisment din de la Antena în calitate de prezentatoare, semn că s-a dus și tracul de cameră.