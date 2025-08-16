Sport Banner scandalos, plângere la UEFA. Rakow vrea să scoată Maccabi Haifa din Europa







Clubul Rakow Czestochowa, unde joacă Bogdan Racoviţan, a anunțat că a cerut excluderea echipei Maccabi Haifa din competițiile europene. Decizia vine după ce fanii echipei israeliene au afișat un banner controversat la meciul din preliminariile Conference League, potrivit RMC Sport.

Rakow a reclamat clubul Maccabi Haifa la UEFA, după ce suporterii au afișat, la meciul de joi, un banner cu mesajul: „Criminali din 1939”.

Clubul polonez acuză o „falsificare a adevărului istoric” și solicită excluderea echipei Maccabi Haifa din competițiile europene pentru sezonul viitor.

„În legătură cu incidentele scandaloase care au implicat suporterii Maccabi Haifa în timpul meciului de joi de la Debrecen, am depus o plângere oficială la UEFA, solicitând în special excluderea clubului israelian din competiţiile europene din sezonul viitor din cauza încălcării repetate a regulilor federaţiei”, a anunțat Rakow Czestochowa.

„Murderers since 1939” by Maccabi fans is a vile lie and hate speech. In 1939 Poland was the victim of aggression, millions of our citizens, including Jews, were murdered by Germans and Soviets. @FIFAcom @UEFA @MSZ_RP must act. A few facts for historical ignorants 👇 pic.twitter.com/jH7pHt7acv — Marcin Czapliński (@czaplinskiii) August 14, 2025

În comunicat se menționează că organizația Yad Vashem a acordat titlul de „Drepți între popoare” unui număr de 7.280 de polonezi care au ajutat evreii persecutați. Printre aceștia se află și persoane din regiunea Częstochowa, precum Edward Konarski, familiile Brust și Mielczarek, dar și părintele Bolesław Wróblewski.

Totodată, clubul a transmis că se bazează pe sprijinul și ajutorul autorităților naționale și al forurilor sindicale din UEFA, potrivit RMC Sport.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, șase milioane de polonezi, dintre care trei milioane erau evrei, au murit în Polonia.

Imaginile și înregistrările difuzate de presa poloneză arată că, joi seara, suporterii echipei israeliene au afișat un banner mare, scris în limba engleză, cu mesajul „Murderers since 1939” („Criminali din 1939”).

Incidentul a avut loc la meciul din Conference League contra echipei Rakow Czestochowa, disputat la Debrecen, în Ungaria, întrucât Israelul nu poate găzdui partidele pe teren propriu.