Boris Nadejdin, opozantul rus căruia i-a fost respinsă candidatura la alegerile prezidențiale din 2024, susține că Vladimir Putin primește de la oficialii din cercul său apropiat o imagine tot mai distorsionată asupra situației din Rusia, în timp ce nemulțumirea față de războiul din Ucraina ar fi în creștere, potrivit Le Monde.

Politicianul rus, plecat la Paris după intensificarea presiunilor autorităților de la Moscova, afirmă într-un interviu pentru publicația spaniolă El Mundo că tot mai mulți ruși ar prefera negocierile pentru încheierea conflictului. Nadejdin avertizează, de asemenea, că o nouă mobilizare militară ar putea avea consecințe politice importante pentru Kremlin.

Potrivit lui Boris Nadejdin, sistemul politic construit în jurul lui Vladimir Putin îi determină pe oficialii ruși să evite transmiterea unor informații care ar putea fi considerate negative pentru președinte.

Opozantul susține că funcționarii se tem de pierderea funcțiilor, de confiscarea proprietăților sau chiar de închisoare dacă ies din linia oficială. În acest context, cei aflați în apropierea liderului de la Kremlin ar avea interesul să-i prezinte o situație cât mai favorabilă.

Nadejdin afirmă că Putin ar continua să creadă că Rusia poate obține o victorie militară în Ucraina, poate îndepărta conducerea de la Kiev și poate ajunge în cele din urmă la capitala ucraineană.

„Într-o zi, acest sistem va eșua”, a avertizat politicianul rus, potrivit interviului citat de Rador Radio România.

El face referire și la arestarea unor oficiali din Ministerul rus al Apărării care au lucrat în perioada în care Serghei Șoigu conducea instituția. În opinia lui Nadejdin, asemenea cazuri contribuie la climatul de teamă din administrația rusă.

Boris Nadejdin afirmă că schimbarea atitudinii populației ruse față de război ar fi devenit mai vizibilă începând din februarie 2026.

Potrivit evaluărilor prezentate de politician, atacurile cu drone asupra teritoriului rus, dificultățile economice și restricțiile privind accesul la internet au făcut ca efectele războiului să fie resimțite mai direct de populație.

Nadejdin susține că aproape două treimi dintre ruși ar prefera începerea negocierilor pentru oprirea luptelor. El indică și o diferență importantă între generații.

În cazul populației cu vârste între 20 și 30 de ani, doar 7-8% ar mai susține războiul, în timp ce aproximativ 70% ar dori încetarea conflictului, potrivit cifrelor invocate de politician.

Aceste procente reprezintă însă afirmațiile și evaluările lui Nadejdin și nu trebuie confundate cu rezultate de sondaj prezentate și verificate independent în cadrul interviului.

Opozantul consideră că sprijinul pentru Vladimir Putin și pentru continuarea războiului este mai puternic în rândul persoanelor de peste 60 de ani, categorie pe care o descrie drept mai dependentă de televiziunile controlate de stat.

Nadejdin avertizează că o nouă mobilizare militară pe scară largă ar putea reprezenta o problemă serioasă pentru autoritățile ruse.

El amintește de mobilizarea parțială anunțată de Kremlin în septembrie 2022, care a determinat un număr mare de ruși să părăsească țara pentru a evita recrutarea.

În opinia politicianului, o nouă mobilizare nu ar avea neapărat efectul militar așteptat de Kremlin, deoarece natura războiului s-a schimbat. Dronele și loviturile asupra infrastructurii au devenit componente importante ale conflictului, iar simpla creștere a numărului de militari nu garantează obținerea unui avantaj decisiv.

Din punct de vedere politic, însă, efectele ar putea fi considerabile. Nadejdin susține că inclusiv unii oficiali ruși de rang înalt s-ar teme de consecințele unei noi mobilizări și ar spera ca Putin să nu recurgă la această măsură.

Boris Nadejdin a devenit una dintre puținele figuri politice ruse care au criticat public invazia Ucrainei și au cerut oprirea războiului.

În 2024, el a încercat să candideze la alegerile prezidențiale din Rusia împotriva lui Vladimir Putin. Comisia Electorală Centrală a respins însă candidatura, după ce autoritățile au contestat validitatea unei părți dintre semnăturile strânse pentru susținerea sa.

Ulterior, presiunile asupra politicianului au continuat. Nadejdin afirmă că a fost vizat de mai multe instituții și că situația sa a devenit suficient de dificilă încât a decis să plece la Paris, susținând că alternativa ar fi fost închisoarea.

Nadejdin nu consideră realist scenariul unei victorii militare totale pentru una dintre cele două tabere.

El spune că nu își imaginează nici o eventuală cucerire a Moscovei de către armata ucraineană, nici o victorie rusă care să ducă la ocuparea Kievului.

În schimb, politicianul rus pledează pentru oprirea luptelor de-a lungul actualei linii de contact. În acest scenariu, problema teritoriilor ocupate de Rusia, inclusiv Crimeea, ar putea rămâne nerezolvată pentru o perioadă.

Nadejdin compară situația cu relația dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, unde armistițiul a oprit confruntarea militară de amploare fără ca cele două state să ajungă la un tratat de pace definitiv.