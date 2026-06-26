Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost amenințat cu o revoltă în propria armată, dacă refuză să se întâlnească direct cu un ofițer, potrivit Meduza.

Pe 25 iunie, ofițerul rus Alexander Lunin a postat pe Instagram un apel către Vladimir Putin, amenințând cu o revoltă militară dacă nu i se va permite să se întâlnească în direct cu președintele pentru a putea spune „întregul adevăr despre ceea ce se întâmplă în țara noastră chiar acum”.

Alexander Lunin a spus că a înregistrat videoclipul deoarece „reprezentanți de rang înalt ai Ministerului Apărării și ai agențiilor de securitate” s-au întâlnit cu el și au decis să-l folosească pentru a transmite un mesaj președintelui.

Soldatul spune că a fost contactat pentru că Vladimir Putin ar fi văzut un alt apel pe care l-a înregistrat la începutul lunii iunie.

În noul apel, el a spus că mii de soldați stăteau în gropi și erau torturați „pentru că refuzau să urmeze ordine stupide, sinucigașe” și să-și predea solda comandanților lor.

Lunin a avertizat că, dacă Putin nu se întâlnește cu el în direct la Kremlin, „consecințele ar fi foarte grave” - „armata își va îndrepta armele împotriva Kremlinului”.

În mai puțin de 24 de ore, apelul fusese vizualizat de aproape 11 milioane de ori.

Alexander Lunin este un sergent junior în Forțele Armate Ruse din regiunea Voronej, care a participat la invazia la scară largă a Ucrainei. Meduza și Mediazona au aflat din documente scurse că Lunin a luptat în Divizia 150 Pușcași Motorizați (parte a Armatei a 8-a de Gardă) și a fost rănit.

Alexander Lunin are 39 de ani. Documentele indică faptul că s-a născut pe 25 mai 1987. Militarul a avut anterior un nume de familie diferit, Pustovalov, potrivit Agenția. L-a schimbat în Lunin în 2023.

În același an, în decembrie, Lunin a fost eliminat de pe lista extremiștilor Rosfinmonitoring, unde se afla din iunie 2021, conform datelor de pe un canal Telegram care monitorizează actualizările registrului.

Alexander Lunin spune că a fost implicat în diverse operațiuni de luptă de la vârsta de 19 ani și a servit în mai multe „puncte fierbinți”, a relatat canalul Telegram „Nu așteptați vești bune” în ianuarie. El susține că a suferit răni și comoții cerebrale și are probleme grave de sănătate, inclusiv psihologice.

Alexander Lunin a luptat în războiul cu Ucraina ca luptător în Batalionul de Voluntari Sudoplatov. A servit acolo din decembrie 2022, când unitatea a fost formată de autoritățile numite de Rusia din Melitopolul anexat.

Lunin a servit inițial ca pușcaș, devenind ulterior comandant de echipă de recunoaștere și apoi comandând un pluton de recunoaștere. În timpul serviciului său, spune el, s-a antrenat ca mortarist și artilerist și a servit „întregul său contract” pe frontul de la Kursk, suferind o comoție cerebrală.

Lunin a spus că nu luptă pentru că a fost „dată afară” din unitatea Bars în 2025, după ce a postat un videoclip în care descria cum doi soldați au fost trimiși într-o misiune fără arme automate.

De asemenea, se știe că a lucrat la Centrul Sudoplatov pentru Dezvoltare Tehnică și Servicii din partea ocupată a regiunii Zaporijia. Potrivit lui Lunin, pensia sa ca veteran de război este de 4.500 de ruble.

La începutul anului 2026, Lunin și-a lansat propriul canal pe diverse platforme. Din martie, peste 700 de videoclipuri au apărut pe Instagram. Potrivit lui Lunin, cunoștințele sale care încă luptă îi trimit mesaje și videoclipuri de pe front, „cu imagini terifiante”. El a declarat că vrea să se întâlnească cu Putin pentru a-i arăta aceste videoclipuri.