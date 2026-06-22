PSD ia în calcul amânarea votului pentru Guvernul Veștea

Liderii PSD ar lua în calcul amânarea plenului programat luni seară pentru votul de învestitură al Guvernului Adrian Veștea, după ce AUR a transmis că nu va susține cabinetul. Potrivit unor surse politice, Executivul propus are nevoie în continuare de aproximativ 40 de voturi pentru a atinge pragul de 233 de parlamentari necesar obținerii majorității în Parlament.

Discuțiile privind calendarul învestirii au apărut după anunțul făcut de liderul AUR, George Simion, referitor la poziția formațiunii în cazul votului asupra Guvernului Veștea.

În aceste condiții, social-democrații analizează posibilitatea amânării plenului programat pentru ora 21:30.

O astfel de decizie nu poate fi luată unilateral, deoarece actualul calendar a fost deja aprobat. Eventuala modificare trebuie supusă votului în Biroul Permanent Reunit al Parlamentului.

George Simion a afirmat luni că parlamentarii AUR nu vor susține Cabinetul Veștea și a lansat o invitație publică pentru o întâlnire cu premierul desemnat.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a susținut că actuala formulă guvernamentală nu dispune de suficiente voturi pentru a trece de Parlament.

„Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a afirmat George Simion.

Pentru a obține învestitura, Guvernul Veștea are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile. PSD, care a anunțat că va susține Executivul și va participa la guvernare, dispune de 127 de parlamentari. Potrivit informațiilor vehiculate în interiorul formațiunii, social-democrații estimează că se pot baza și pe alte 66 de voturi din afara partidului.

În același timp, PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține Cabinetul Veștea. Cu toate acestea, în interiorul PNL există aproximativ 20 de parlamentari care se poziționează împotriva conducerii partidului și susțin tabăra premierului desemnat.

Alte voturi ar putea proveni de la grupul parlamentar PACE, care are 11 membri, precum și de la reprezentanții minorităților naționale, de unde ar putea veni încă 17 voturi.

Potrivit surselor citate, social-democrații apreciază că mai au nevoie de aproximativ 40 de voturi pentru a atinge majoritatea necesară în Parlament, motiv pentru care sprijinul unor parlamentari AUR este considerat esențial. Formațiunea condusă de George Simion are 90 de parlamentari.