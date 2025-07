Proteste în Ucraina contra lui Zelenski. Combaterea corupţiei, în prim-plan

În Ucraina, marți seara, sute de oameni au protestat în orașe precum Kiev, Liov, Dnipro și Odesa, nemulțumiți de o lege promulgată de președintele Volodimir Zelenski, ce vizează reducerea puterii organismelor de combatere a corupţiei.

Este vorba despre cele mai ample proteste de la începutul invaziei ruse din februarie 2022. Legea oferă procurorului general, o funcție politică, control asupra Biroului Național Anticorupție (NABU) și a Parchetului Special Anticorupție (SAPO), afectând direct autonomia acestora.

„Este scandalos. Războiul ne-a adus atâtea tragedii, dar a fost şi un semnal că ţara noastră luptă pentru un viitor mai bun. Nu putem permite să se dea înapoi. Nu vrem corupţie şi vrem un guvern cinstit. Şi vreau să trăiesc în Ucraina”, a declarat Anastasia, o studentă la biologie.

