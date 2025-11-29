Castel luxos din Scoția, scos la vânzare la preț de vilă

Un castel spectaculos, cu interioare impresionante și 20 de dormitoare, a fost scos recent la vânzare pentru o sumă surprinzător de mică. Reședința, care amintește de opulența nobililor, are încăperi decorate cu elemente originale și spații ample, și ar putea fi transformată într-o locuință de lux, potrivit celor relatate de Metro.

Așezat pe insula sălbatică Rum din Hebridele Interioare ale Scoției, arhipelag format din 79 de insule, dintre care 35 populate și 44 nepopulate, un remarcabil castel din epoca edwardiană a fost scos la vânzare, oferind o ocazie rară de a pătrunde în lumea fastului regal și a excentricităților victoriane.

Castelul Kinloch, una dintre cele mai impunătoare proprietăți ale insulei, este vândut pentru doar 750.000 de lire sterline (856.462 de euro) prin agenția Savills, stârnind interesul iubitorilor de istorie și al investitorilor imobiliari.

Ridicat în 1897 de Sir George Bullough, castelul cu 20 de dormitoare a fost gândit inițial ca un refugiu de vânătoare, transformat ulterior într-o reședință impresionantă.

Domeniul ce înconjoară castelul se întinde pe o suprafață de 72.843 de metri pătrați și include o grădină cu ziduri de protecție, terase împodobite cu obiecte decorative și priveliști spectaculoase asupra reliefului insular.

Interiorul păstrează intacte numeroase elemente istorice. La parter, o sală grandioasă cu galerie se deschide către spații de zi elegante, o sală de mese somptuoasă, camere dedicate biliardului și fumătorilor, o sală de bal învelită în damasc auriu și o bibliotecă generoasă, toate reflectând opulența unei epoci apuse.

Castelul pare neatinsă de trecerea anilor, fiecare încăpere păstrând eleganța victoriană în cel mai pur detaliu. Lambriurile bogat sculptate, vitraliile colorate și mobilierul de epocă creează impresia unui muzeu locuit, unde istoria vremii respiră prin fiecare ungher.

Printre piesele de preț se remarcă un pian cu coadă Steinway din 1900. Colecția este completată de artefacte asiatice și indiene, de la dulapuri lăcuite și mese din alamă până la arzătoare de tămâie impunătoare, fiecare obiect amintind parcă de vremurile de altădată.

Castelul are și o sală de bal somptuoasă, îmbrăcată în damasc auriu, un decor care amintește de seratele aristocratice. La etaj, dormitoarele și vechile camere ale personalului oferă panorame impresionante asupra peisajelor insulei.

Interioarele au rămas surprinzător de intacte: corpuri de iluminat originale, tapițerii fine din mătase, un ceas felinar din secolul al XVIII-lea în eleganta sală Lady Monica și gravuri napoleoniene în „Camera Imperiului” completează atmosfera unei reședințe conservată incredibil de bine.

Deși impunător și încărcat de istorie, Castelul Kinloch se confruntă cu provocări majore. Agenția spune că reședința a beneficiat de intervenții minore în ultimele decenii, însă necesită lucrări consistente pentru a-și atinge potențialul deplin, fie ca reședință privată, hotel boutique sau destinație culturală.

Diane Fleming, agent imobiliar la Savills, vorbește despre magnetismul special al proprietății: „Castelul Kinloch este unul dintre acele locuri care te cuceresc din clipa în care pășești pe proprietate. Arhitectura somptuoasă, peisajul dramatic al insulei și istoria profundă îl fac cu adevărat unic”.

Ea adaugă că vânzarea reprezintă mai mult decât o simplă tranzacție: „Este o șansă de a deveni parte dintr-o poveste extraordinară și suntem nerăbdători să găsim proprietar potrivit pentru a reda strălucirea de altădată a Castelului Kinloch”.

Insula pe care se află castelul amplifică și mai mult farmecul proprietății. Altădată un punct central al activităților de agrement din epoca victoriană, insula Rum oferă astăzi un mediu izolat, perfect pentru a scoate în evidență aura misterioasă a castelului.

În 1845, insula a fost cumpărată ca domeniu privat de vânătoare. Spre finalul secolului al XIX-lea, a ajuns în posesia familiei Bullough, cei care au construit Castelul Kinloch și au transformat insula într-un refugiu luxuriant.

În prezent, pe insula Rum sunt aproximativ 40 de locuitori. De obicei este vizitată de iubitori de natură și istori, mare parte din teritoriu fiind protejat ca Rezervație Naturală Națională. Conform prezentării oficiale „Comunitatea din Rum, deși restrânsă, este vibrantă și unită, animată de un profund sentiment de mândrie și responsabilitate”.

Satul Kinloch și porțiuni ale văii Kinloch Glen se află în proprietate comună, iar localnicii organizează tot felul de evenimente împreună, deseori în colaborare cu NatureScot. Accesul pe insulă se face cu feribotul din Mallaig, care durează aproximativ 90 de minute.