În anii ’50, sub o cortină de fier care nu era doar politică, ci și chimică, CIA a lansat cea mai bizară campanie din istoria serviciilor secrete. Nu era vorba de spionaj în sensul clasic, ci de o încercare obsesivă de a prelua controlul asupra creierului uman. Acest laborator al cruzimii s-a desfășurat sub pretextul apărării democrației, dar a practicat cea mai brutală formă de tiranie: controlul gândirii.

Totul s-a concentrat în jurul unei figuri atipice: Sidney Gottlieb, un chimist cu o viziune macabră care credea sincer că voința umană este doar o variabilă ce poate fi rescrisă prin cocktailul chimic potrivit. Un clasament al experimentelor în afara eticii.

Gottlieb nu era un simplu funcționar, ci un strateg cinic care a integrat în arsenalul programului inclusiv rezultatele experimentelor naziste din lagărele de concentrare. Un val de dezvăluiri a ridicat cortina de pe un program secret care a consumat milioane de dolari fără vreo aprobare din partea Congresului SUA.

Pentru a acționa din umbră, CIA a construit un întreg sistem de „căpușare” a societății civile. Agenția a înființat fundații-paravan, cum ar fi Society for the Investigation of Human Ecology, prin care virau sume uriașe către cercetători universitari de prestigiu de la Harvard, Stanford sau Universitatea McGill. Mulți profesori, orbiți de resursele financiare nelimitate, nu puneau întrebări prea incomode.

Această rețea de acoperire a permis agenției să transforme universități, spitale și clinici de elită în spații de testare ilegală pe subiecți umani.

Victimele erau căutate intenționat din rândul categoriilor vulnerabile, dependenți de droguri, deținuți, bolnavi psihici sau minorități, oameni considerați „de unică folosință”, a căror degradare mintală sau dispariție nu ar fi ridicat semne de întrebare în fața opiniei publice.

Mijloacele folosite în timpul experimentelor au fost de o diversitate șocantă, acoperind o paletă largă de abuzuri fizice și psihologice.

Proiectul Artichoke: Fază preliminară în care se experimenta cu heroină, mescalină și hipnoză profundă pentru a crea un „buton” chimic care să forțeze interogatoriile.

Utilizarea LSD-ului: Substanța psihedelică era administrată fără știrea sau consimțământul victimelor, direct în băuturi sau mâncare.

Operațiunea Midnight Climax: Episod sordid în care CIA a închiriat apartamente în San Francisco, utilizând prostituate plătite pentru a atrage clienți care erau ulterior drogați cu LSD. Agenții monitorizau totul din spatele unor oglinzi false.

Ștergerea psihicului (Depatterning): În clinici din Canada, sub îndrumarea psihiatrului Donald Ewen Cameron, subiecții erau supuși unor come induse farmacologic și unui bombardament audio repetitiv, fiind legați de pat săptămâni întregi pentru a le „reseta” și rescrie personalitatea.

O zonă la fel de întunecată a fost încercarea de a crea „mesageri inconștienți” prin hipnoză indusă chimic. Se urmărea programarea unor persoane care să transporte informații sau dispozitive fără a avea conștiința actului, folosind fraze-declanșatoare (triggere) pentru a activa sau „șterge” ulterior memoria acțiunii.

Agenții CIA visau la o lume în care inamicii geopolitici ar fi putut fi manipulați direct la nivelul subconștientului, transformând biologia umană într-un simplu instrument de intelligence.

Tragedia biochimistului militar Frank Olson rămâne punctul culminant al acestui dezastru moral. În 1953, Olson a fost drogat clandestin cu LSD de propriii săi colegi de Agenție în timpul unei întâlniri de lucru.

La scurt timp după incident, pe fondul unor remușcări severe legate de etica experimentelor la care participa, Olson s-a aruncat de la etajul 13 al unui hotel din New York.

Familia obține exhumarea, autopsia relevă traume craniene masive suferite înainte de cădere, indicând un asasinat.

Tot acest edificiu al terorii s-a clătinat în 1973, când directorul CIA de la acea vreme, Richard Helms, anticipând investigațiile legislative, a ordonat arderea tuturor documentelor oficiale legate de MKUltra. Cu toate acestea, birocrația a lucrat împotriva agenției.

În 1977, în subsolurile prăfuite ale unui centru de arhive, au fost descoperite peste 20.000 de pagini de rapoarte financiare care scăpaseră de la ordinul de distrugere.

Aceste dovezi contabile detaliau transferurile bancare exacte către universități și clinici, oferind pretextul care a determinat recunoașterea oficială a atrocităților în fața Comisiei Church din Senatul SUA.

Din punct de vedere științific, Proiectul MKUltra a fost un eșec răsunător: nu a produs niciodată un asasin perfect sau o armă infailibilă de control mental. În schimb, succesul său a fost unul devastator la nivel social, provocând o fractură profundă în încrederea publicului față de instituțiile statului.

Consecințele acestor experimente se resimt și astăzi. Ele au dus la reformarea drastică a supravegherii serviciilor secrete și la impunerea unor reguli stricte privind consimțământul informat în cercetarea medicală (Codul de la Nürnberg și Raportul Belmont). Experimentele conduse de Gottlieb rămân un memento sumbru despre cât de fragilă este distincția dintre o agenție guvernamentală de securitate și un aparat opresiv de stat atunci când valorile etice sunt abandonate.