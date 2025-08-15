Vremea

Prognoză meteo specială pentru București: caniculă și disconfort termic accentuat

Caniculă. Sursa foto: Pixabay
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo specială pentru București. Meteorologii anunță temperaturi ridicate care se vor menține până sâmbătă seara.

Prognoză meteo specială pentru Capitală: caniculă și disconfort termic accentuat

Mai exact, meteorologii anunță un episod de caniculă în Capitală cu disconfortul termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele termice vor urca până la 35–36 de grade Celsius, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie. Avertizarea este valabilă până la ora 21:00.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în data de 16 august, între orele 12:00 și 21:00, municipiul București nu va fi vizat de nicio atenționare sau avertizare meteorologică.

„Între orele 12:00 și 21:00 ale zilei de 16 august, municipiul București nu se va afla sub nicio atenționare sau avertizare meteorologică”, potrivit informațiilor transmise de ANM.

Valul de căldură va continua să afecteze mai multe regiuni din țară

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe din țară. Potrivit meteorologilor, canicula se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul și sudul Olteniei.

Căldură, prognoza meteo

Prognoza meteo specială.Caniculă. Sursa foto: Arhiva EVZ

De asemenea, ANM a emis o atenționare de cod portocaliu de caniculă pentru județele Bihor, Arad și Timiș, valabilă sâmbătă, 16 august, în intervalul 12:00 – 21:00. Conform prognozei, aceste regiuni vor fi afectate de un val de căldură intens, cu temperaturi maxime de până la 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar fenomenele asociate caniculei se vor intensifica în cursul zilei.

Cod galben extins în alte regiuni

Tot pentru ziua de sâmbătă, meteorologii au emis o avertizare cod galben de temperaturi ridicate pentru mai multe zone ale țării. Vizate sunt județele din Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul și sudul Olteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor varia între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în sud-vestul țării. De asemenea, indicele temperatură-umezeală (ITU) este așteptat să depășească pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un nivel crescut de disconfort termic, informează ANM.

