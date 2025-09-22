Politica

Prof. univ. dr. Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, intră în Partidul Umanist Social Liberal

Prof. univ. dr. Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu" din Arad, intră în Partidul Umanist Social Liberal
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a anunțat oficial cooptarea prof. univ. dr. Ramona Lile, una dintre cele mai importante personalități academice din vestul țării.

Ramona Lile va conduce filiala județeană PUSL Arad

Fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad timp de peste un deceniu, aceasta va conduce de acum filiala județeană PUSL Arad.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de PUSL, Ramona Lile are o carieră academică solidă, marcată de proiecte majore pentru dezvoltarea mediului universitar arădean.

Deschiderea partidului către personalități puternice și respectate

Sub mandatul său, UAV a atras finanțări de peste 1,2 milioane de lei prin Fondul de Dezvoltare Instituțională și a devenit un reper în programele Erasmus+ și în colaborările academice internaționale.

Autoare a peste 90 de lucrări științifice, este recunoscută pentru contribuțiile sale în management educațional și marketing academic.

Potrivit reprezentanților PUSL, venirea Ramonei Lile confirmă deschiderea partidului către personalități puternice și respectate, care pun experiența și profesionalismul în slujba comunității.

Noua conducere PUSL Arad își propune să transforme filiala într-un partener activ pentru dezvoltarea locală

„Implicarea prof. univ. dr. Ramona Lile întărește echipa noastră și ne ajută să construim proiecte durabile pentru educație, inovare și implicarea arădenilor în viața publică”, au transmis aceștia.

Noua conducere Partidului Umanist Social Liberal Arad își propune să transforme filiala într-un partener activ pentru dezvoltarea locală și să promoveze inițiative menite să sprijine tinerii, mediul educațional și colaborarea cu societatea civilă.

