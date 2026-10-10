Cu peste patru decenii înaintea proceselor celebre din Salem, statul american Connecticut a fost scena unui val de acuzații de vrăjitorie care s-a soldat cu condamnări la moarte, potrivit BBC.

Un nou traseu turistic, lansat în septembrie 2026, leagă peste 130 de locuri asociate cu istoria întunecată a regiunii, de la vechi cimitire și clădiri istorice până la case considerate bântuite.

Traseul Connecticut Haunted History Trail readuce în atenție cazuri mai puțin cunoscute, inclusiv cel al lui Alice „Alse” Young, prima persoană despre care există documente că a fost executată pentru vrăjitorie în coloniile americane.

Young a fost spânzurată la 26 mai 1647, în Hartford. În orașul Windsor, de unde provenea, o cărămidă memorială îi amintește astăzi povestea.

Potrivit istoricilor citați în proiect, acuzațiile împotriva femeii ar fi pornit de la suspiciuni legate de supraviețuirea ei și a fiicei sale în timpul unei epidemii de gripă, în care au murit patru copii din vecinătate. Dovezile erau fragile, dar suspiciunile au fost suficiente pentru condamnare.

Între 1647 și 1697, cel puțin 49 de persoane au fost acuzate de vrăjitorie în Connecticut. Treizeci și patru au fost puse oficial sub acuzare, iar cel puțin 11 au fost spânzurate. În Salem, Massachusetts, procesele au avut loc în 1692, însă notorietatea lor a eclipsat episoadele mai vechi din Connecticut.

Printre victimele comemorate se numără și Lydia Gilbert, executată în 1654, precum și Goody Bassett, spânzurată în 1651, și Goody Knapp, executată în 1653. În unele cazuri, acuzațiile s-au bazat pe superstiții, interpretări ale unor evenimente nefericite sau declarații obținute, posibil, sub tortură.

Un rol important în oprirea execuțiilor l-a avut John Winthrop Jr., guvernator al coloniei, care a contestat unele acuzații și a intervenit în cazuri precum cel al lui Elizabeth Seager.

Potrivit relatărilor istorice, schimbările privind probele acceptate în instanță au contribuit la încheierea execuțiilor pentru vrăjitorie în Connecticut.

Inițiativele de recuperare a acestei istorii au dus și la măsuri oficiale de reabilitare a victimelor. În 2023, legislativul statului a adoptat o rezoluție comună prin care a exonerat persoanele acuzate de vrăjitorie. Noul traseu urmărește să păstreze memoria victimelor și să le ofere vizitatorilor o perspectivă asupra fricii și nedreptăților din perioada colonială.