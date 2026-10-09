Platforma TollRo funcționează din nou în parametri normali, după ce echipele tehnice au remediat problemele apărute vineri dimineață, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Utilizatorii care nu au putut achiziționa taxa în intervalul în care sistemul a fost afectat nu vor fi sancționați, potrivit companiei.

CNAIR a precizat că regulile aplicabile în cazul unor defecțiuni tehnice prevăd că vehiculele care aveau deja o modalitate de tarifare activă nu sunt înregistrate ca fiind în situație de neplată pentru perioada în care sistemul nu a funcționat corespunzător.

Disfuncționalitățile platformei au apărut vineri dimineață și au fost remediate de echipele tehnice, potrivit anunțului CNAIR.

Compania a precizat că utilizatorii care nu au putut achiziționa TollRo din cauza problemelor tehnice nu vor fi sancționați pentru intervalul afectat.

Normele citate de CNAIR prevăd că, atunci când Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică (STRR) sau mijloacele automate de control nu funcționează, vehiculele pentru care există deja o modalitate activă de tarifare nu sunt înregistrate ca fiind în situație de neplată pentru perioada respectivă.

Regula se aplică vehiculelor care au un dispozitiv de bord OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil.

„TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului”, se arată în normele citate de CNAIR.

Potrivit acelorași prevederi, CNAIR are obligația de a asigura funcționarea sistemului în condiții de avarie și de a publica informații despre disfuncționalități.

Anunțurile trebuie să includă intervalul în care s-au manifestat problemele și să fie publicate atât pe pagina de internet a companiei, cât și în aplicația mobilă.