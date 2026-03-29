Pro-rusul Igor Dodon se întoarce la „stăpânul” său, Putin. PSRM vrea să relanseze dialogul energetic cu Rusia

Republica Moldova. Fostul președinte pro-rus Igor Dodon, împreună cu conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat planuri pentru o vizită în Federația Rusă, cu scopul relansării dialogului strategic în domeniul energetic. Formațiunea susține că actuala guvernare blochează negocierile directe cu Rusia, în timp ce Federația Rusă rămâne un furnizor stabil de energie, capabil să ofere prețuri accesibile în contextul crizei energetice globale. Vizita ar urma să includă consultări și negocieri parlamentare și interpartinice.

Anunțul a fost făcut de Dodon după întrevederea cu Ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, din 27 martie.

„Am reiterat poziția constantă a formațiunii privind necesitatea relansării dialogului strategic cu Federația Rusă, inclusiv pe dimensiunea cooperării în sectorul energetic, subliniind că actuala guvernare blochează acest proces”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Telegram.

De asemenea, liderul PSRM a menționat că, în contextul crizei energetice globale, Rusia rămâne un furnizor stabil de energie, cu prețuri accesibile, iar discuțiile au inclus consultări și negocieri parlamentare și interpartinice.

„Totodată, am menționat că în contextul crizei energetice globale, care, potrivit prognozelor, va duce la deficit de hidrocarburi și la creșterea semnificativă a prețurilor la resursele energetice, Federația Rusă rămâne un furnizor stabil de energie, la prețuri accesibile. De asemenea, am discutat detalii privind vizita conducerii PSRM în Federația Rusă, care are drept scop desfășurarea unor consultări și negocieri pe platforma parlamentară și interpartinică”, a mai spus politicianul.

Pe 12 martie, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a insistat asupra reluării negocierilor cu Federația Rusă și a subliniat că este dispus să meargă la Moscova pentru a discuta despre livrările de gaze și produse petroliere pentru Republica Moldova, în contextul crizei energetice generate de războiul din Orientul Mijlociu. Deputatul socialist a acuzat guvernarea PAS că se concentrează pe teme politice, în loc să caute soluții pentru problemele economice ale cetățenilor. Fostul președinte consideră că autoritățile de la Chișinău ar trebui să reia dialogul cu Moscova pentru a obține prețuri mai mici la energie.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a declarat că solicitările lui Igor Dodon privind reluarea negocierilor cu Rusia nu sunt o soluție viabilă. Formațiunea de guvernare susține că Moldova va continua să coopereze cu furnizori „stabili” și „de încredere” și califică propunerea parlamentarului drept o revenire la „șantaj, umilință și dependență de un stat agresor”, a mneționat purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas.

Linia electrică aeriană de 400 kV Isaccea – Vulcănești a fost reparată integral după avariile provocate de atacurile Federației Ruse cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea de sud a Ucrainei, anunță Ministerul Energiei într-un comunicat. Potrivit sursei citate, lucrările au fost finalizate cu succes de către partea ucraineană, iar linia a fost testată sub tensiune, confirmând funcționarea în condiții de siguranță și stabilitate. Astfel, a fost restabilită capacitatea de interconectare și reabilitată securitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii Moldova.

Totodată, autoritățile îndeamnă populația să nu irosească energia. „Asta ar însemna facturi mai mari și presiune suplimentară asupra sistemului energetic național”, se menționează în mesajul Ministerului Energiei.

Linia electrică aeriană Isaccea–Vulcănești a fost deconectată în seara zilei de luni, 23 martie, în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei. În aceste condiții, autoritățile au pus în funcțiune rute alternative de alimentare cu energie, inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Moldova.

Guvernul Republicii Moldova a instituit, pe 4 martie, stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, ca măsură preventivă menită să protejeze consumul intern, în contextul tensiunilor din Golful Piersic care au dus la scumpirea carburanților în regiune, inclusiv în Moldova.

Pe 25 martie, autoritățile au declarat stare de urgență în sectorul energetic, tot pentru 60 de zile. Măsura a fost luată după ce, în seara de 23 martie, atacurile rusești din sudul Ucrainei au dus la deconectarea liniei electrice Isaccea–Vulcănești, care conectează sistemele energetice ale Republicii Moldova și României. Moldelectrica, în coordonare cu operatorii din România și Ucraina, a pus în funcțiune rute alternative de alimentare pentru a menține furnizarea de energie electrică către întreaga țară.