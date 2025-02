Prințul Harry, demn de milă. Totul, din cauza lui Meghan

Trump își schimbă poziția față de prințul Harry

Într-un interviu acordat publicației The New York Post, Trump a fost întrebat dacă își va respecta promisiunea de a analiza statutul de imigrant al Prințului Harry, în cazul în care va reveni la Casa Albă. „Nu vreau să fac asta. Îl voi lăsa în pace. Are destule probleme cu soția lui. Ea este groaznică”, a răspuns liderul american.

Trump a subliniat că îl consideră pe Prințul Harry un „biet om biciuit” de Markle, alimentând astfel speculațiile despre tensiunile din cuplul ducilor de Sussex.

Ancheta asupra vizei lui Harry

În 2023, Heritage Foundation, un think tank conservator asociat lui Trump, a cerut Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) să furnizeze informații despre statutul de rezident al Prințului Harry. Instituția a susținut că acesta ar fi putut obține viza în mod necorespunzător, având în vedere dezvăluirile din autobiografia sa Spare, în care recunoaște că a consumat droguri.

Trump și-a exprimat anterior nemulțumirea față de Prințul Harry și Markle, acuzându-i că au trădat familia regală britanică. Într-un interviu pentru Daily Express, Trump declara că ducele de Sussex „a trădat-o pe Regină” și că, dacă el ar reveni la Casa Albă, Harry „va fi pe cont propriu”.

Relația tensionată dintre Trump și ducii de Sussex

Divergențele dintre Trump și ducii de Sussex nu sunt noi. În timpul campaniei prezidențiale din 2016, Meghan Markle l-a descris pe actualul președinte al SUA drept „un personaj care divide” și „un misogin”. Trump a reacționat numind declarațiile acesteia „urâte”.

Totuși, spre deosebire de atitudinea sa față de Harry și Meghan, Trump s-a declarat admirator al Prințului William, pe care l-a numit „un tânăr minunat”.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment în care ducii de Sussex se confruntă cu multiple provocări, inclusiv scăderea popularității în SUA și relațiile tensionate cu familia regală britanică.