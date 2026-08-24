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Prințul Harry a demisionat din consiliul de administrație al African Parks. Reacția oficială după ancheta privind abuzurile grave din Republica Congo

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Prințul Harry a demisionat din consiliul de administrație al African Parks. Reacția oficială după ancheta privind abuzurile grave din Republica Congosursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Prințul Harry a decis să părăsească consiliul de administrație al organizației negvernamentale African Parks, specializată în conservarea speciilor de animale sălbatice. Decizia vine în contextul în care ONG-ul a recunoscut anul trecut existența unor încălcări grave ale drepturilor omului în Republica Congo, conform informațiilor transmise de organizație și de purtătorul de cuvânt al ducelui de Sussex, citați de AFP.

Acuzațiile și investigațiile au ieșit la iveală după ce săptămânalul britanic Mail on Sunday și grupul de presă german Tagesschau au publicat în ianuarie 2024 mai multe mărturii ale unor localnici. Oamenii îi acuzau pe paznicii angajați de African Parks de acte de violență extremă împotriva populației autohtone Baka, în apropierea parcului național Odzala-Kokoua.

Prințul Harry a demisionat din consiliul de administrație al African Parks. Reacția oficială după ancheta privind abuzurile grave din Republica Congo

În urma verificărilor desfășurate de cabinetul de avocatură Omnia, desemnat să ancheteze cazul, au fost examinate 21 de incidente care implicau acuzații privind violențe fizice și sexuale grave, inclusiv violuri, asimilabile cu tortura sau cu alte rele tratamente, omucidere, precum și arestări și detenții arbitrare. Cu toate acestea, în acord cu African Parks, cabinetul de avocatură nu a făcut publice rezultatele detaliate ale investigației.

sursa: Facebook

La finalul anchetei, în mai 2025, influentul ONG a recunoscut oficial că unii dintre angajații săi au comis acte de violență, confirmând astfel parțial informațiile apărute anterior în presă.

Reacția purtătorului de cuvânt al Ducelui de Sussex

Fiul cel tânăr al regelui Charles al III-lea a transmis un mesaj prin intermediul reprezentantului său oficial referitor la activitatea sa din cadrul grupului de conservare. „Sunt mândru de cei 10 ani petrecuți în cadrul African Parks și susține pe deplin consolidarea conducerii acestei organizații.”

De asemenea, reprezentantul prințului a subliniat că angajamentul acestuia față de continentul african rămâne neschimbat în ciuda acestei retrageri din structura de conducere. „Angajamentul lui în favoarea conservării speciilor în Africa rămâne intact, iar el continuă să susțină misiunea organizației African Parks.”

Poziția organizației African Parks

Reprezentanții ONG-ului african au precizat la rândul lor că încheierea colaborării s-a făcut pe baza unui acord mutual stabilit între ambele părți implicate. Consiliul de administrație și ducele de Sussex „au convenit de comun acord, după 10 ani de colaborare, că a sosit momentul de a pune capăt rolului său oficial, în cadrul unei reînnoiri obișnuite a conducerii organizației.”

În plus, organizația cu sediul la Johannesburg, care gestionează 24 de arii protejate și parcuri naționale în 13 țări africane, a ținut să clarifice contextul plecării. Prințul Harry „nu a fost îndepărtat din consiliul de administrație”, au transmis reprezentanții instituției.

Schimbări pe plan personal pentru Prințul Harry

Prințul Harry, care locuiește din 2020 în Statele Unite alături de soția sa, Meghan, și de cei doi copii ai lor, urmează să se mute în curând în Regatul Unit împreună cu familia sa.

În ceea ce privește parcursul său în cadrul ONG-ului, el a deținut funcția de președinte al African Parks timp de zece ani, până în 2023, an în care s-a alăturat consiliului de administrație de unde s-a retras recent.

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