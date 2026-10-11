Prințul Edward al Marii Britanii i-ar fi spus fostei sale iubite, actrița Ruthie Henshall, că și-ar fi dorit să aibă două soții, una pentru îndatoririle regale și cealaltă pentru iubire, potrivit unor dezvăluiri din autobiografia artistei, potrivit Fox News.

Relația dintre cei doi a durat între 1988 și 1993, cu mai mulți ani înainte ca Edward să se căsătorească cu Sophie Rhys-Jones, actuala ducesă de Edinburgh, considerată una dintre cele mai importante susținătoare ale monarhiei britanice.

Mărturiile sale readuc în atenție dificultățile pe care le-ar fi întâmpinat cuplul din cauza diferențelor dintre viața la curtea regală și cariera artistică a actriței.

În carte, Ruthie Henshall își amintește o conversație în care Edward i-ar fi explicat de ce nu credea că ea ar putea fi fericită în rolul de soție a unui membru al familiei regale.

„Ruth, nu te-aș putea supune la așa ceva. Dacă aș putea, aș avea două soții. Una pentru îndatoririle regale și una pe care să o iubesc, pentru că nu ai vrea niciodată să supui femeia pe care o iubești la așa ceva”, ar fi spus prințul, potrivit fragmentului citat de publicația americană.

Afirmația sugerează că Edward era conștient de presiunea pe care îndatoririle oficiale și regulile monarhiei o puteau exercita asupra unei relații personale. Totuși, declarația este relatată de Henshall în propria carte și nu reprezintă o confirmare independentă a conversației.

Fox News precizează că a solicitat un punct de vedere din partea actriței și a prințului Edward. Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham ar fi transmis anterior publicației că instituția nu comentează cărțile publicate.

Cei doi s-au întâlnit în 1988, când Ruthie Henshall juca în musicalul Cats, iar Edward lucra ca asistent de producție pentru compania teatrală Really Useful Theatre Company, asociată cu Andrew Lloyd Webber.

Potrivit relatării actriței, ea a fost atrasă de tânărul prinț și l-a întâmpinat într-o manieră glumeață la teatru. Între ei s-a dezvoltat o relație care a continuat aproximativ cinci ani.

Pe măsură ce legătura devenea mai serioasă, Henshall a început să înțeleagă că o eventuală căsătorie ar fi presupus adaptarea la reguli și așteptări diferite de cele din lumea teatrului. Actrița mărturisește că, la început, spera că iubirea va fi suficientă pentru a depăși aceste obstacole.

În autobiografie, ea recunoaște că își imagina că ar putea încălca unele reguli de protocol și că ar putea beneficia de un tratament special. În același timp, era conștientă că stilul său de viață și cariera artistică nu se potriveau întotdeauna cu rigorile asociate familiei regale.

Unul dintre principalele obstacole a fost perspectiva ca actrița să renunțe la o carieră aflată în plină dezvoltare. Henshall susține că, deși amândoi și-au dorit să rămână împreună, diferențele dintre responsabilitățile lui Edward și aspirațiile sale profesionale au devenit tot mai greu de depășit.

„Ne-am dorit să fim împreună. Am încercat cu disperare să facem relația să funcționeze. Dar părea imposibil din cauza statutului lui și a ceea ce voiam eu să fac în cariera mea”, a scris actrița, potrivit fragmentului publicat de Fox News.

Henshall a mai explicat că sentimentele sale pentru Edward nu au fost determinate de statutul prințului. Cu toate acestea, cei doi proveneau din lumi diferite, iar relația a ajuns într-un punct în care continuarea ei părea imposibilă.

Actrița ar fi discutat inclusiv cu Sarah Ferguson, fosta ducesă de York, despre posibilitatea de a se căsători cu Edward. În carte, Henshall își amintește că Ferguson a tratat-o cu amabilitate și a încercat să o facă să se simtă confortabil în preajma familiei regale.

În 1999, prințul Edward s-a căsătorit cu Sophie Rhys-Jones, care a renunțat ulterior la cariera în relații publice pentru a se dedica îndatoririlor regale. Cei doi au împreună doi copii, Lady Louise și James, conte de Wessex.

De-a lungul anilor, Sophie și-a consolidat reputația de membru implicat și discret al familiei regale. Ea a preluat responsabilități suplimentare în contextul eforturilor regelui Charles al III-lea de a menține o monarhie cu un număr mai restrâns de membri activi.

Comentatoarea regală Amanda Matta a declarat pentru Fox News Digital că Sophie pare să întrunească acele calități pe care Edward considera, în trecut, că ar trebui să le găsească la persoane diferite. La rândul său, comentatoarea Helena Chard a descris-o pe ducesă drept un sprijin important pentru rege și pentru instituția monarhiei.

Relația dintre Edward și Sophie contrastează astfel cu povestea rememorată de Henshall, în care iubirea și dorința de a avea o carieră independentă s-au lovit de responsabilitățile asociate vieții regale.

Dezvăluirile lui Ruthie Henshall oferă perspectiva personală a unei relații care nu a ajuns la căsătorie. Ele ilustrează tensiunile pe care statutul regal, protocolul și așteptările publice le pot introduce în viața privată a membrilor monarhiei.

În prezent, Edward și Sophie sunt căsătoriți de peste 25 de ani. În schimb, povestea prințului cu actrița britanică rămâne o parte mai puțin cunoscută a trecutului său, readusă în atenția publicului prin volumul The Showgirl and the Prince.