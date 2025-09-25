Primul screening, cheia supraviețuirii femeilor cu cancer de sân. Studiu

Un studiu publicat recent arată că femeile care nu fac primul screening pentru cancer de sân au un risc cu 40% mai mare de a muri din cauza bolii. „Informarea, sprijinirea şi încurajarea femeilor să participe la primul lor screening trebuie să fie obiectivul sistemului de sănătate”, subliniază autorii studiului publicat de British Medical Journal.

Studiul arată că femeile care nu efectuează primul examen de depistare a cancerului de sân prezintă un risc considerabil mai mare de a muri din această cauză după 25 de ani, comparativ cu cele care participă la screening. Cercetarea solicită autorităţilor publice să ia măsuri pentru creşterea gradului de implicare în aceste programe.

Publicată joi în British Medical Journal, analiza internaţională (realizată în China şi Suedia) a utilizat datele extinse ale programului suedez de screening mamografic, care a inclus aproape jumătate de milion de femei invitate la investigaţii între 1991 şi 2020, la vârsta de 50 de ani sau, începând cu anul 2005, de la 40 de ani.

Datele arată că aproape o treime dintre participante (32,1%) nu au efectuat prima mamografie. Aceste femei au fost ulterior mai puţin dispuse să participe la screeningurile ulterioare şi au avut o probabilitate mai mare de a fi diagnosticate cu cancer de sân într-un stadiu avansat.

Deşi incidenţa bolii pe o perioadă de 25 de ani a fost similară – 7,8% în rândul celor care au făcut prima investigaţie faţă de 7,6% în rândul celor care nu au efectuat-o – cercetarea a relevat o mortalitate prin cancer de sân semnificativ mai mare în cazul ultimei categorii.

Astfel, după 25 de ani, mortalitatea cumulată a ajuns la 9,9 la 1.000 pentru femeile cu cancer care nu au efectuat prima mamografie, comparativ cu şapte la 1.000 pentru cele care au făcut-o. Această diferenţă este consecinţa „probabilă a unei detectări tardive”, ceea ce înseamnă un risc pe termen lung cu 40% mai mare, au calculat specialiştii.

Dacă în trecut numeroase studii au demonstrat că „screeningul mamografic rămâne cel mai eficient instrument pentru depistarea precoce a cancerului de sân”, această cercetare a pus accent pe „implicaţiile pe termen lung ale comportamentelor de screening precoce”, subliniază autorii.

Atitudinea femeilor faţă de primul screening poate fi, în opinia specialiştilor, un indicator atât pentru „diagnosticul într-un stadiu avansat”, cât şi pentru „riscul de mortalitate” asociat cancerului de sân.

Cercetătorii atrag atenţia că, fiind un studiu observaţional, acesta nu poate demonstra o relaţie directă de cauzalitate, întrucât pot exista factori suplimentari nemăsuraţi care să influenţeze rezultatele.

Cu toate acestea, concluziile arată clar că primul examen de depistare a cancerului de sân reprezintă o „investiţie pe termen lung în supravieţuirea” multor femei, susţin cercetătorii americani într-un comentariu independent publicat în aceeaşi ediţie a BMJ.

„Informarea, sprijinirea şi încurajarea femeilor să participe la primul lor screening” trebuie să devină un obiectiv central al sistemului de sănătate, subliniază autorii.