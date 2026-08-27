Primul pacient operat pe creier cu asistență AI

Primului pacient din lume care a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier cu asistență AI în timp real i-a fost extirpat cu succes tumora, potrivit BBC.

Rhys Hibbert, tată a doi copii din Bedfordshire, și-ar fi putut pierde vederea fără operație, au declarat chirurgii de la Spitalul University College London.

Instrumentul de inteligență artificială a analizat un flux video al operației în timp ce se desfășura și i-a sfătuit pe chirurgi cum să evite vasele și nervii cruciali, dar ascunși, din creier. Le-a permis să îndepărteze în siguranță cât mai mult posibil din tumoare.

„Din perspectiva siguranței pacientului, pot vedea absolut beneficiul. Nu există indicatoare rutiere în capul nostru”, a spus Hibbert.

Până acum 18 luni, Hibbert, în vârstă de 48 de ani, manager de servicii pentru clienți, era în formă și sănătos, făcând o plimbare de trei kilometri în fiecare prânz.

În timpul uneia dintre aceste plimbări, a căzut inconștient și a început să se așeze pe drum.

O scanare cerebrală a relevat o tumoare necanceroasă de 11 mm (0,433 inci) care creștea pe glanda pituitară - un organ de mărimea unei bile de la baza craniului.

Glanda secretă hormoni vitali care ajută la procese precum creșterea, metabolismul și reglarea tensiunii arteriale și a temperaturii.

Crucial este că se află foarte aproape de arterele carotide, care sunt vase vitale care furnizează sânge creierului și de nervii optici care controlează vederea.

Pe măsură ce tumora lui Hibbert a început să apese pe nervii săi optici, i-a îngustat vederea periferică.

Deși nu a avut nevoie de o intervenție chirurgicală imediată, Hibbert a început să se împiedice de lucruri și s-a simțit sever obosit și amețit.

„Timp de 18 ani de căsnicie, m-am dat mereu jos din pat și i-am făcut soției mele o ceașcă de cafea”, a spus Hibbert, „și nu aveam de gând să las această tumoare să oprească asta.”

El a spus că cele mai mari impacturi pentru el au fost emoționale și psihologice.

„Deși am avut mulți oameni care s-au oferit cu amabilitate să mă ajute, nu vrei să fii o povară pentru oameni”, a adăugat el.

Când chirurgii i-au oferit opțiunea de a fi prima persoană care a încercat operația cu ajutorul instrumentului lor de inteligență artificială personalizat, nu a ezitat.

„Dacă pacienții nu sunt pregătiți să se alăture cercetării, cum pot medicii să învețe vreodată și cum poate medicina să progreseze vreodată?”, a spus el.

Operația a implicat introducerea unui endoscop - o cameră subțire pe un băț - prin nas până la baza craniului.

În acest moment, tumora era aproape, dar ascunsă în spatele unor straturi de os și o membrană rezistentă.

Identificarea celui mai sigur loc pentru extragere nu a fost simplă, mai ales că anatomia tinde să difere între indivizi.

Ratele de complicații variază, dar exista o șansă de 25-50% de a nu extrage întreaga tumoare și o șansă de 0,5-2% de a leza un vas de sânge major.

Aici a intervenit instrumentul AI.

Pe un al doilea ecran, acesta a analizat fluxul video în direct, a urmărit instrumentele chirurgicale și a marcat zonele în care vasele și nervii erau cel mai probabil să se afle, evidențiind zonele în care este cel mai sigur să se îndepărteze tumora.

Este similară tehnologiei de recunoaștere facială de pe telefoane, dar recunoaște în schimb structuri anatomice importante și adesea ascunse.

Chirurgul britanic obișnuit efectuează aproximativ 10 până la 20 de astfel de operații pe an, bazându-se pe scanări efectuate înainte de intervenția chirurgicală pentru a se familiariza cu anatomia pacientului.

Cercetătorii și-au antrenat și evaluat sistemul de inteligență artificială pe sute de videoclipuri cu îndepărtări de tumori pituitare - desenând cu atenție în jurul vaselor și nervilor pe fiecare videoclip pentru a ajuta sistemul să capteze date și să înceapă să „recunoască” cele mai importante structuri.

„Este antrenat pe mai multe operații decât văd sau fac majoritatea chirurgilor într-o viață și poate acționa ca o a doua pereche de ochi expertă”, a declarat profesorul Hani Marcus, care a ajutat la efectuarea procedurii.

Și spre deosebire de alte instrumente experimentale de inteligență artificială, funcționează în timp real, a adăugat el.

Echipa dorește să clarifice faptul că instrumentul de inteligență artificială este doar de asistență, iar chirurgii păstrează controlul deplin.

Ambiția lor pe termen lung este de a dezvolta un tip de ChatGPT pentru chirurgi, astfel încât să existe „un alt expert în încăpere la care să se poată adresa pentru sfaturi dacă doresc - sau să plece dacă nu sunt de acord cu el”, a spus profesorul Marcus.

Finanțată de Institutul Național pentru Cercetare în Sănătate și Îngrijire și Google, echipa a testat și testat tehnologia lor de inteligență artificială în laborator timp de ani de zile.

Sunt mulțumiți de modul în care au decurs primii pași în chirurgia reală și lucrează la un studiu clinic mai amplu.

„Când am deschis ochii după operație, am simțit că aș avea o vedere de 360 ​​de grade - nu mai văzusem asta clar de un an”, a spus Hibbert.

Și în cele opt săptămâni de la operație, a observat că vederea i se îmbunătățește la fiecare câteva zile.

„De asemenea, mi-am recăpătat energia și toate efectele secundare pe care le sufeream înainte de operație au dispărut.

„Mi-a redat viața.”

James Frith, ministrul inovației în sănătate, a declarat că este încântat că Rhys a fost supus unei „intervenții chirurgicale care mi-a schimbat viața” ca parte a unei cercetări finanțate de guvern.

„IA are nevoie de garanții adecvate și ne vom asigura întotdeauna că siguranța este luată în serios.

„Dar ne vom asigura, de asemenea, că beneficiem de oportunitățile pe care le aduce”, a adăugat el.