Primii moldoveni au trecut frontiera conform noului sistem de control al Uniunii Europene

Republica Moldova. Primii cetățeni ai Republicii Moldova au trecut frontiera spre România conform noilor reguli de acces în Uniunea Europeană, odată cu activarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). Noul mecanism, implementat la frontierele externe ale spațiului Schengen, marchează începutul unei etape moderne în gestionarea fluxului de călători, bazată pe înregistrarea electronică a datelor și colectarea informațiilor biometrice.

Traversările au avut loc prin punctul de trecere „Costești-Stînca”, unde sistemul funcționează deja în regim de testare, iar polițiștii de frontieră oferă asistență și materiale informative pentru a ajuta călătorii să se adapteze la noile proceduri.

Sistemul EES presupune înlocuirea treptată a ștampilării manuale a pașapoartelor cu înregistrarea digitală a fiecărei treceri de frontieră. La intrarea sau ieșirea din spațiul Schengen, sunt colectate automat date precum numele, cetățenia, data și locul trecerii, precum și informații biometrice, imagine facială și amprente digitale, la prima intrare.

Verificările ulterioare se vor face automat, reducând timpul de așteptare la frontieră. Sunt exceptați copiii sub 12 ani, persoanele care nu pot furniza amprente și deținătorii de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de statele membre UE.

Poliția de Frontieră a anunțat că ofițerii din punctul „Costești-Stînca” oferă asistență permanentă cetățenilor, explicând noile proceduri și distribuind pliante informative. Scopul acțiunilor este de a facilita adaptarea călătorilor și de a asigura un tranzit rapid și eficient.

Pentru detalii suplimentare despre sistemul EES, cetățenii pot accesa platforma oficială a Uniunii Europene: https://travel-europe.europa.eu/ro/ees.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, implementarea integrală a sistemului este planificată până la 10 aprilie 2026. În această perioadă de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual, în paralel cu înregistrarea digitală.

Regimul de călătorii fără viză pentru cetățenii Republicii Moldova rămâne neschimbat. Totuși, autoritățile îi îndeamnă pe călători să aloce timp suplimentar pentru formalitățile de frontieră, să verifice valabilitatea documentelor și să evite escalele prea scurte, întrucât procesul de colectare a datelor poate dura mai mult la prima traversare.

Ministerul recomandă consultarea informațiilor actualizate pe site-urile ambasadelor și ale autorităților de frontieră din statele UE înaintea oricărei deplasări.

Implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire are scopul de a moderniza controlul la frontieră, de a reduce birocrația și de a crește nivelul de securitate în spațiul Schengen. Noul mecanism va permite monitorizarea precisă a duratei șederilor legale și va contribui la prevenirea migrației ilegale.

Deși Republica Moldova nu este stat membru al Uniunii Europene, cetățenii săi beneficiază direct de aceste măsuri printr-o frontieră mai sigură, proceduri mai transparente și o integrare graduală în standardele europene de securitate și mobilitate.