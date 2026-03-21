Primele imagini cu arestarea lui Justin Timberlake din 2024. Cântărețul era sub influența alcoolului

Autoritățile au publicat imagini din momentul în care Justin Timberlake a fost oprit în trafic și ulterior reținut, în urma unui incident petrecut în 2024, în zona Hamptons. Filmarea, surprinsă de camerele BodyCam ale polițiștilor, îl arată pe artist în timpul testelor efectuate la fața locului, unde întâmpină dificultăți, potrivit Fox News. Incidentul a avut loc în iunie 2024, când acesta a fost reținut sub suspiciunea deconducere sub influența alcoolului.

Înregistrarea, care are o durată de aproximativ opt ore, include momentul în care cântărețul este tras pe dreapta de polițiștii din Sag Harbor. Autoritățile au anunțat la acel moment că Timberlake nu ar fi respectat un semn de oprire, ar fi părăsit banda de circulație și ar fi coborât din mașină cu miros de alcool.

După oprire, un polițist l-a întrebat ce face în oraș, iar acesta a răspuns: „Sunt într-un turneu mondial.”

„Făcând ce?” a întrebat ofițerul. „Greu de explicat”, a răspuns Timberlake. Apoi a adăugat: „Turneu mondial. Sunt Justin Timberlake.” Ofițerul a replicat: „Ești Justin Timberlake? Ai permisul la tine?”

Imaginile arată că artistul a avut probleme în a urma indicațiile polițiștilor, care i-au cerut să meargă pe o linie dreaptă și să stea într-un picior. În timp ce primea instrucțiunile, acesta a încercat să explice starea în care se afla.

„Îmi bate inima foarte tare. Sunt puțin nervos”, a spus Timberlake.

Ulterior, după ce a fost urcat în mașina de poliție, artistul a întrebat: „De ce mă arestați?” După ce a fost dus la secția de poliție, Timberlake a fost informat că va rămâne în custodie peste noapte. Reacția sa a fost una de surprindere: „O să stau aici toată noaptea? Sunteți nebuni, omule.”

Incidentul a avut loc în iunie 2024, când artistul a fost arestat sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului. Ulterior, în urma unui acord, încadrarea juridică a faptei a fost redusă la conducere cu capacitatea diminuată, fiind dispuse muncă în folosul comunității și formularea unor scuze publice.

La începutul acestei luni, Timberlake a inițiat o acțiune în instanță împotriva autorităților locale din Sag Harbor, încercând să împiedice publicarea imaginilor. Echipa sa juridică a arătat că a fost informată la 1 martie despre intenția poliției de a face publice înregistrările, în baza Legii privind libertatea de informare.

În documentele depuse, artistul a susținut că materialul video „conține informații de identificare personală și detalii private care nu sunt relevante pentru nicio acțiune de aplicare a legii de interes public și care, în mod normal, nu ar fi vizibile publicului dacă nu ar exista intervenția și înregistrarea poliției.”

Totuși, ulterior, avocații săi au transmis, într-un document comun cu autoritățile, că videoclipul „nu constituie o încălcare nejustificată a vieții private”, acceptând astfel publicarea acestuia.