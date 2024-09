Monden Justin Timberlake, prins băut la volan. Ce pedeapsă a primit







Justin Timberlake și-a primit sentința, după ce în luna iunie a fost oprit de poliție în timp ce conducea în stare de ebrietate un BMW într-o zonă exclusivistă din estul New York-ului. Autoritățile au raportat la vremea respectivă că artistul avea ochii roșii, emana un miros puternic de alcool și manifesta dificultăți în menținerea vehiculului pe drum.

Inițial a pledat nevinovat

După ce inițial s-a declarat nevinovat, ceea ce a dus la un proces, Justin Timberlake a recunoscut, în cele din urmă, vina pentru conducerea sub influența alcoolului în fața instanței din Sag Harbor, în cursul zilei de vineri.

Ce pedeapsă a primit Justin Timberlake

Justin Timberlake a fost condamnat vineri de către un judecător din apropierea orașului New York pentru conducere sub influența alcoolului, după ce artistul a pledat vinovat. Conform agenției AFP, sentința include plata unei amenzi și prestarea a 25 de ore de muncă în folosul comunității. În plus, artistul va trebui să facă o declarație publică despre importanța siguranței rutiere, ca parte a măsurilor corective impuse de instanță.

În urma procesului, Timberlake a acceptat să își recunoască vinovăția pentru o încălcare a normelor de circulație fără caracter penal, legată de conducerea sub influența alcoolului. Această soluție a fost parte a unui acord de negociere cu autoritățile judiciare, care a permis evitarea unor acuzații mai grave.

Judecătorul Carl Irace, care a decis anterior suspendarea permisului de conducere al artistului, a fost nemulțumit de acordul inițial și a propus ca Timberlake să facă voluntariat într-o organizație non-profit aleasă de el.

„Aș fi dispus”, a răspuns Timberlake, acceptând să presteze între 25 și 40 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, el a fost de acord să plătească o amendă.

După audiere, Timberlake a vorbit în fața tribunalului și le-a spus reporterilor că încearcă să se mențină „la un standard foarte înalt”.

„M-am aflat într-o poziție în care aș fi putut lua o decizie diferită”, a spus el potrivit NBC News. „Chiar dacă ai băut un pahar, nu te urca la volanul unei mașini. Există atât de multe alternative. Sunați un prieten, luați un Uber. ... Aceasta a fost o greșeală pe care am făcut-o, dar sper că oricine se uită și ascultă acum poate învăța din această greșeală. Știu că eu cu siguranță am învățat.”

Justin Timberlake a fost arestat după incident

Pe 18 iunie, artistul premiat cu Grammy a fost reținut sub acuzația de conducere sub influența alcoolului în zona exclusivistă a Hamptons, Long Island. După o seară petrecută la Hotelul American din Sag Harbor cu prietenii săi, cântărețul a fost oprit în timp ce conducea un BMW gri înmatriculat în Florida. Poliția a raportat că Timberlake a trecut pe roșu și, ulterior, a fost arestat după ce a eșuat testul de sobrietate efectuat pe loc.

În cadrul interogatoriului, Timberlake a recunoscut că a consumat „un martini” înainte de a se urca la volan și că se îndrepta spre casa prietenilor săi. Raportul polițistului menționează că artistul avea „ochii injectați cu sânge și sticloși” și că emana un miros puternic de alcool. De asemenea, Timberlake a fost descris ca având dificultăți în a-și menține echilibrul și vorbirea încetinită, indicând starea sa de ebrietate.

Incidentul a avut loc în contextul în care Timberlake era cunoscut pentru succesul său internațional și pentru imaginea sa publică impecabilă.