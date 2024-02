Justin Timberlake, un artist de milioane. Ce avere colosală are cântărețul

Justin Timberlake a debutat ca membru al trupei NSYNC., doar că în anul 2002 deja scotea primul album solo. Cu ajutorul unor piese precum „Cry Me A River”, primul său album, Justified, s-a vândut în peste șapte milioane de copii în întreaga lume.

Albumele ulterioare FutureSex/LoveSounds (2006) și The 20/20 Experience (2013) au atins și ele vânzări record. Peste zece milioane și, respectiv, șase milioane de copii vândute, fiind în fruntea topurilor. Veniturile lui îl ajută să își mențină stilul de viață extravagant pe care îl are alături de Jessica Biel, soția lui.

Justin Timberlake are și cheltuieli pe măsura veniturilor

Cheltuielile zilnice se ridică la câteva zeci de mii de dolari. Stilul de viață luxos al cuplului, cazarea extravagante, experiențele culinare de lux, fac parte din aceste cheltuieli. Atunci când se adaugă stiliști, bucătari personali, instructori, detalii de securitate și tutori pentru copiii lor, cheltuielile generale cresc semnificativ.

De exemplu, Cosmopolitan a raportat în 2022 că doar taxele de apartamente ale lui Timberlake costă 15.000 de dolari pe lună… pentru o singură proprietate. Deși averea lui Timberlake îi permite să acopere aceste cheltuieli cu ușurință, stilul de viață extravagant necesită bugete de milioane. Dar cântărețul nu pare îngrijorat de acest aspect, pentru că turneele lui sunt mașini de făcut bani.

Case de sute de milioane de dolari

Spre exemplu în 2003, turneul său Justified a încasat peste 30 de milioane de dolari. FutureSex/LoveShow și The 20/20 Experience World Tour au generat 126 de milioane de dolari, respectiv 231 de milioane de dolari.

Turneul său Man Of The Woods din 2018 a fost cel mai de succes al său, strângând 226 de milioane de dolari din vânzările de peste un milion de bilete. Pe lângă cheltuielile zilnice, Justin Timberlake are o pasiune pentru case opulente.

În 2002, a plătit 8,3 milioane de dolari pentru o casă la Hollywood Hills. Timberlake are case de mai multe milioane de dolari în Memphis și Manhattan și o proprietate de 130 de acri în Nashville. Portofoliul său imobiliar divers include apartamente penthouse, case în stil fermă și proprietăți rurale întinse.