Senatorul Ioan Stan are averea împrumutată. Câte milioane de lei a dat alesul unei firme

Senatorul Ioan Stan are un teren agricol din Suceava de 7955 metri pătrați. De asemenea tot acolo mai are un altul de 2500 de metri pătrați. Are și un teren intravilan în Fălticeni de 3600 de metri pătrați. Și mai are unul agricol în Suceava de 4000 de metri pătrați. Alesul are și o casă de locuit în Suceava de 1356 de metri pătrați pe care o deține alături de soție.

Ioan Stan mai declară de asemenea și bijuterii în valoare de 7.000 de euro. Pe de altă parte acesta mai spune că soția a primit un apartament donație de la el. Și de asemenea că a vândut un apartament în valoare de 42.000 de euro.

Ioan Stan are zeci de mii de euro în conturi

La capitolul conturi, acesta declară că are un cont de euro cu 45.993 de euro. De asemenea are mai multe conturi în lei care însumează peste 130.000 de lei. Dar, ceea ce are cu adevărat alesul sunt banii pe care i-a împrumutat.

Așadar firma Iris Star a primit de la acesta milioane de lei după cum urmează. Primul împrumut trecut este de 1 milion de lei. Al doilea este de 700.000 de lei. De asemenea senatorul a mai dat alți 330.000 de lei.

Încasează și pensie și salariul

După care a mai împrumutat 400.000 de lei și alți 250.000 de lei. Apoi a mai acordat 200.000 de lei și 400.000 de lei tot cu titlul de împrumut aceleiași societăți. La capitolul venituri, senatorul câștigă anual 146.016 lei din indemnizație.

Mai încasează alături de soție 12.000 de euro dintr-un contract de închiriere. De asemenea senatorul mai ia și o pensie de 90.657 de lei. În timp ce soția lui primește și ea, tot pensie, în valoare de 35.628 de lei.