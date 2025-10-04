Primarul Buzăului cere măsuri dure pentru cei apți de muncă. „Ajutorul social a devenit un stil de viață”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, susține că numeroși localnici refuză să se angajeze, deși există locuri de muncă disponibile. Edilul PSD afirmă că oamenii preferă ajutoarele sociale și este de acord cu propunerea premierului Ilie Bolojan privind reducerea perioadei de acordare a șomajului.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a declarat sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că una dintre marile probleme ale orașului este lipsa forței de muncă, în ciuda faptului că rata șomajului este aproape de zero.

„O parte dintre ei sunt apți de muncă, dar nu doresc să muncească. De ani de zile, șomajul în Buzău este 0,6-0,7%, mă refer la municipiul Buzău, și oamenii nu vor să se angajeze. Marea majoritate a angajatorilor caută oameni și nu găsesc”, a spus primarul.

Edilul a precizat că la bursele locurilor de muncă organizate periodic în oraș, situația este similară: locurile de muncă disponibile depășesc cu mult numărul celor interesați să se angajeze.

„Se fac bursele astea pentru locuri de muncă. De cele mai multe ori, sunt mai multe locuri oferite decât oameni care vor să muncească. Asta este realitatea, vin acolo doar să ceară avizul că nu au găsit un loc de muncă pe măsura pregătirii lor”, a declarat Constantin Toma.

Constantin Toma a afirmat că este de acord cu premierul Ilie Bolojan, care a propus recent reducerea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj de la un an la șase luni, pentru a stimula angajarea.

„Noi facem ce este pe lege, dar legea este foarte largă. Statul Român funcționează pe costuri foarte mari. S-au dat o mulțime de facilități în timp și s-a ajuns la situații care nu pot fi controlate. Funcționăm cu costuri foarte mari și la nivel central, și la nivel local”, a spus primarul.

Edilul consideră că reducerea cheltuielilor bugetare trebuie să devină o prioritate, în condițiile în care deficitul crește constant.

„Este o mină de aur, dacă vreți, e mai complicat să aduci venituri suplimentare decât să reduci costuri. Trebuie să micșorăm acest deficit care riscăm să ne îngroape”, a adăugat Constantin Toma.

Primarul Buzăului a invocat și datele la nivel național privind numărul mare de persoane care nu sunt active profesional, deși se află în grupa de vârstă aptă de muncă.

„Sunt de acord cu Ilie Bolojan în ceea ce privește micșorarea termenului de șomaj, de la un an la șase luni de zile, pentru a încuraja munca. În momentul ăsta, sunt 4 milioane și jumătate de oameni, între 18 și 64 de ani, care nu sunt în câmpul muncii. De unde să aduni banii necesari, ca să poți să ții în picioare tot sistemul? Mă refer, în principal, la sistemul de sănătate și de pensii”, a afirmat Toma.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că Guvernul analizează reducerea perioadei de acordare a șomajului de la 12 luni la 6 luni, în paralel cu introducerea unor măsuri de stimulare a angajării.

Potrivit șefului Executivului, România are nevoie de reforme care să încurajeze munca și să reducă dependența de ajutoarele sociale, în contextul presiunilor bugetare crescute.