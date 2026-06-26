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Prețurile Xbox cresc din nou. Microsoft retrage și un model din ofertă

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Prețurile Xbox cresc din nou. Microsoft retrage și un model din ofertăxbox. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Gigantul Microsoft a anunțat o nouă majorare de preț pentru consolele Xbox, care va intra în vigoare de la 1 august pe toate piețele. Decizia vine pe fondul creșterii accelerate a costurilor componentelor electronice, în special ale memoriilor și dispozitivelor de stocare, afectate de cererea tot mai mare din industria tehnologiei, arată Reuters.

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Potrivit companiei, modelul Xbox cu 512 GB va fi mai scump cu 100 de dolari, în timp ce versiunea cu 1 TB va înregistra o majorare de 150 de dolari. În același timp, Microsoft a decis să retragă din ofertă consola cu 2 TB spațiu de stocare.

Reprezentanții Xbox susțin că prețurile componentelor de stocare au crescut de peste două ori și jumătate în ultimii ani și avertizează că acestea s-ar putea dubla din nou până în toamna lui 2027.

Microsoft

Microsoft

Ar putea urma noi majorări de prețuri

Compania explică faptul că industria jocurilor video este printre cele mai afectate de problemele din lanțurile globale de aprovizionare, în contextul în care producătorii concurează pentru aceleași componente utilizate și în infrastructura destinată inteligenței artificiale.

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Nu este pentru prima dată când Microsoft ajustează prețurile consolelor Xbox. Compania a operat două majorări și anul trecut, invocând costurile mai ridicate generate de tarifele comerciale, concurența puternică din piață și incertitudinile privind cheltuielile consumatorilor.

Și principalul rival, Sony, a anunțat în această primăvară noi scumpiri pentru consola PlayStation 5, după o creștere similară aplicată și anul trecut.

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Presiunea asupra producătorilor de electronice nu se limitează la piața consolelor. În această săptămână, Apple a anunțat majorarea prețurilor pentru unele modele de iPad și MacBook, argumentând că nu mai poate absorbi costurile tot mai mari ale memoriilor și componentelor de stocare.

Mai multe organizații din industriile auto, retail și electronice avertizează că cererea uriașă de cipuri de memorie pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale ar putea provoca noi scumpiri ale produselor electronice și noi dificultăți în lanțurile de aprovizionare.

În paralel, Bloomberg News a relatat recent că Microsoft pregătește restructurări importante în divizia Xbox, inclusiv concedieri și reduceri ale bugetelor de marketing și ale altor cheltuieli operaționale.

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