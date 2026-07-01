Piața metalelor prețioase dă semne de stabilizare după o perioadă de turbulențe majore. Cotația aurului a înregistrat o recuperare parțială a pierderilor în cursul zilei de miercuri, după ce activul de refugiu a încheiat al doilea trimestru din 2026 cu cea mai agresivă corecție negativă din ultimii 13 ani.

Cu toate acestea, climatul de tranzacționare rămâne tensionat, în condițiile în care investitorii analizează cu prudență perspectiva menținerii unor dobânzi ridicate în Statele Unite ale Americii, un context care diminuează de obicei atractivitatea lingourilor, transmite CNBC.

În a doua parte a zilei de miercuri, prețul pentru aurul spot a consemnat un avans de aproximativ 0,5%, ajungând la valoarea de 4.025,89 dolari pe uncie. În paralel, contractele futures s-au situat în jurul pragului de 4.041 dolari pe uncie, reușind să inverseze evoluția negativă din prima parte a ședinței de tranzacționare.

Evoluția recentă a metalului galben vine după o perioadă de euforie pe burse. La sfârșitul lunii ianuarie, aurul atinsese un maxim istoric de 5.586,20 dolari pe uncie. Ulterior, tendința s-a inversat radical, pe fondul modificării radicale a prognozelor legate de politica monetară globală.

Pe parcursul trimestrului al doilea, contracția prețului a fost de aproximativ 16%, marcând cea mai severă scădere trimestrială consemnată din anul 2013 și până în prezent. De asemenea, privind retrospectiv, de la începutul acestui an și până în prezent, declinul cumulat se apropie de 8%.

Specialiștii din domeniu pun această dinamică pe seama unui cumul de indicatori macroeconomici solizi proveniți din economia americană. Randamentele ridicate oferite de obligațiunile de stat, aprecierea dolarului american și diminuarea probabilității ca Federal Reserve să treacă curând la reducerea dobânzilor de referință au determinat o reorientare a capitalurilor. În acest context, interesul pentru aur, un instrument financiar care nu aduce randamente prin dobândă, a scăzut temporar în opțiunile investitorilor.

În ciuda corecțiilor severe din piață, managerii de fonduri și analiștii consideră că aurul își păstrează utilitatea fundamentală în structura portofoliilor de investiții. Conform unei analize realizate de Amundi Investment Institute, volatilitatea persistentă a inflației, acumularea unor datorii publice masive la nivel global și strategia băncilor centrale de a-și diversifica deținerile dincolo de moneda americană reprezintă piloni solizi care vor susține cererea pe termen lung.

Această tendință este confirmată și de datele oficiale. World Gold Council a evidențiat, în cel mai recent sondaj derulat în rândul instituțiilor monetare, că un număr tot mai mare de bănci centrale plănuiesc să își sporească expunerea pe aur în următoarele 12 luni.

O perspectivă similară este împărtășită și de marii actori din sectorul bancar privat, care îndeamnă la răbdare în privința evoluției prețurilor. Analistul Giovanni Staunovo, de la UBS, consideră că, deși pe termen scurt aurul ar putea rămâne într-o perioadă de consolidare, fundamentele pe termen lung rămân favorabile. Cererea constantă din partea băncilor centrale, diversificarea rezervelor valutare și preocupările legate de nivelul ridicat al datoriei globale ar trebui să ofere în continuare sprijin prețului metalului prețios.