Nicușor Dan anunță invitații reciproce între România și Canada

Politica

Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe premierul Canadei în România. Șeful statului va merge și la Ottawa

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Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe premierul Canadei în România. Șeful statului va merge și la OttawaNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a anunțat că că i-a adresat o invitație oficială premierului canadian Mark Carneyde de a vizita România, după întânlirea avută la Ankara. Totodată, șeful statului a confirmat că a acceptat invitația de a efectua o vizită în Canada și a transmis că cele două state vor continua consolidarea parteneriatului bilateral.

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Șeful statului a transmis, într-o postare pe rețeaua X, că l-a invitat pe premierul canadian să efectueze o vizită oficială în România și că, la rândul său, a acceptat invitația de a vizita Canada.

„Am avut astăzi o întâlnire excelentă la Ankara cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, în cadrul căreia l-am invitat pe prim-ministrul Carney la Bucureşti, iar eu am fost foarte încântat să accept invitaţia sa de a vizita Canada. Canada este unul dintre cei mai apropiaţi şi mai de încredere parteneri ai României.”

Mark Joseph Carney și Nicușor Dan

Mark Joseph Carney și Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Cooperarea în domeniul energiei nucleare, pe agenda discuțiilor

Potrivit președintelui, unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii a fost colaborarea dintre cele două state în domeniul energiei nucleare.

„Ne angajăm să aprofundăm acest parteneriat şi să valorificăm experienţa extinsă a României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtăşirea acestui know-how în regiunea noastră. Vom continua să promovăm Parteneriatul Consolidat dintre România şi Canada, valorificând pe deplin oportunităţile pe care le oferă, în beneficiul cetăţenilor noştri şi al unei Alianţe transatlantice puternice.”

România s-a alăturat inițiativei coordonate de Canada

Tot la summitul NATO de la Ankara, Nicușor Dan a anunțat că România s-a alăturat Aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, inițiativă coordonată de Canada.

Președintele Nicușor Dan a avut în această dimineață și o întrevedere bilaterală cu premierul demisionar al Marii Britanii, Keir Starmer. Întâlnirea nu figura pe agenda stabilită înaintea summitului NATO.

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