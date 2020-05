UPDATE:

„Din pacate, epidemia Covid este inca intre noi. Nu este momentul sa ne relaxam prea mult. Ne apropiem foarte rapid de numarul de 1000 de victime. In continuare avem zilnic sute de cazuri noi. Totusi se apropie data de 15 mai, cand se termina starea de urgenta și vom intra in starea de alerta. Foarte multi romani se intreaba si ne intreaba ce va urma dupa 15 mai. In primul rand, as mentiona ce devine obligatoriu din 15 mai. Sunt lucruri simple, doar foarte simple. Primul lucru, din 15 mai, devine obligatotriu purtarea mastii in spatii interioare, magazine si transport public. Este obligatoriu pastrarea distantei intre persoane, 1.5 metri. Igiena mainilor devine obligatorie, trebuie sa ne spalam des intotdeauna. Ce se redeschide? În acest sens, se redeschide partial comertul. Adica, magazinele care au acces din exterior, se redeschid saloanele de ingrijire persoanla, muzeele. Recomandam autoritătilor locale sa redeschida parcurile pentru accesul publicului. Se renunta la obligatia de a sta acasă si la obligatia unei declaratii atunci cand ne deplasam in interiorul localității.

Se poate iesi din localitate pentru sporturi individuale. Totusi, cand iesim din localitate vom avea nevoie de o declaratie.

Seriviciile religioase cu credinciosi vor fi reluate in conditii speciale. Pot fi reluate, in prima fază, in curtea bisericii. Credinciosii vor purta obligatoriu mască si vor pastra obligatoriu distanța optimă.”

Astăzi, a avut loc o ședință privind măsurile andti-COVID-19, la care au participat Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

