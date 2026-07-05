Loteria Română organizează duminică, 5 iulie, o nouă serie de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar cel mai mare interes îl atrage reportul consistent de la categoria I a jocului Loto 6/49.

Miza depășește 37,72 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 7,02 milioane de euro, unul dintre cele mai mari premii puse în joc în acest an.

Și participanții la jocul Noroc au șansa de a câștiga o sumă importantă. Reportul cumulat la categoria I a ajuns la peste 7,10 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,35 milioane de euro, ceea ce face ca și această tragere să fie una dintre cele mai atractive pentru jucători.

Premii consistente sunt disponibile și la celelalte jocuri organizate de Loteria Română. La Joker, categoria I, reportul depășește 1,20 milioane de lei, adică peste 230.900 de euro. În același timp, la categoria a II-a a jocului Joker este în joc un report de peste 252.900 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, premiul reportat a trecut de 372.500 de lei, în timp ce la Loto 5/40, categoria I, reportul se ridică la peste 217.000 de lei. Totodată, la Super Noroc, jucătorii concurează pentru un report cumulat de peste 312.800 de lei.

Tragerile loto de duminică vor fi difuzate în direct în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, care începe la ora 18:30.

Cei care doresc să participe la extrageri își pot valida variantele în agențiile Loto până duminică, la ora 16:00. Pentru biletele achiziționate prin platforma online, termenul-limită este stabilit la ora 15:30.

La precedenta rundă de extrageri, desfășurată joi, 2 iulie, Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei.

Printre cele mai importante premii acordate atunci s-a numărat cel de la Loto 5/40, categoria a II-a. Biletul norocos, recompensat cu 75.056 de lei, a fost jucat la o agenție din Bărbătești, județul Vâlcea. Noul report de la Loto 6/49 readuce acum în joc un premiu care poate transforma radical viața viitorului câștigător.