Republica Moldova ar putea importa gaze naturale din Ucraina, în condițiile în care autoritățile de la Chișinău caută noi furnizori și contracte mai avantajoase. Premierul Vasile Tofan urmează să meargă la Kiev la sfârșitul acestei săptămâni, unde va discuta cu partea ucraineană despre o posibilă cooperare pe piața gazelor. Ucraina dispune de producție proprie și de un surplus de gaze naturale, care ar putea deschide noi oportunități de colaborare între cele două țări.

Vasile Tofan a declarat miercuri, 21 octombrie, la începutul ședinței Guvernului, că discuțiile cu partea ucraineană sunt intense. Autoritățile încearcă să identifice soluții care să fie avantajoase pentru ambele state.

„Avem discuții foarte intense în ce ține de o posibilă cooperare pe piața gazelor. Știți că Ucraina este un producător de gaze, au un excedent și suntem în discuții foarte intense cu partea ucraineană pentru a identifica soluții în interesele ambelor țări”, a declarat premierul.

Subiectul va fi abordat în cadrul vizitei pe care Vasile Tofan o va efectua la Kiev la sfârșitul acestei săptămâni. Pe agenda discuțiilor se vor afla și alte domenii de interes comun, printre care energia, apa, comerțul și securitatea.

O eventuală înțelegere ar putea diversifica sursele de aprovizionare ale Republicii Moldova și ar oferi autorităților mai multe opțiuni în negocierile pentru achiziția gazelor naturale.

Deocamdată, nu au fost anunțate volumele de gaze care ar putea fi importate din Ucraina, prețul livrărilor sau termenii unui eventual contract. Aceste aspecte urmează să fie stabilite în cadrul discuțiilor dintre cele două părți.

În paralel cu negocierile purtate cu Ucraina, autoritățile de la Chișinău continuă să caute furnizori alternativi de gaze naturale. Printre statele cu care sunt explorate posibilități de cooperare se numără Azerbaidjan, Qatar și Turkmenistan.

Obiectivul este obținerea unor condiții mai bune de aprovizionare pe termen mediu și lung. Diversificarea furnizorilor ar putea oferi Republicii Moldova mai multă flexibilitate în gestionarea contractelor și în alegerea surselor de aprovizionare.

Premierul a subliniat că autoritățile nu pot controla prețurile de pe piețele internaționale. În schimb, pot negocia condițiile contractuale și pot încerca să obțină oferte mai avantajoase.

„Noi nu putem controla prețul gazului, pentru că e prețul pe care îl plătesc toate țările astăzi. Dar putem controla asigurarea unor contracte mai avantajoase pe termen mediu și potențial mai lung. Nimeni nu ne așteaptă cu gaz ieftin, gata să ni-l ofere. Trebuie să muncim, să negociem, să construim relații de încredere și să convertim aceste relații în condiții mai avantajoase pentru Moldova”, a declarat Vasile Tofan.

Negocierile pentru identificarea unor noi surse de aprovizionare au loc într-un context internațional marcat de creșterea prețurilor la gaze naturale.

Potrivit cifrelor prezentate la ședința Guvernului, prețul gazelor pe bursă a ajuns la 86 de euro pentru un megawatt-oră, față de aproximativ 26 de euro în luna ianuarie.

Creșterea prețurilor influențează costurile de achiziție și complică negocierile pentru obținerea unor condiții mai bune. În acest context, autoritățile de la Chișinău încearcă să identifice noi surse de aprovizionare și să negocieze contracte care să ofere mai multă stabilitate pe termen mediu și lung.

În Republica Moldova, tariful pentru gazele naturale furnizate consumatorilor casnici a crescut de la 1 octombrie. În prezent, populația achită 26,14 lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus.

Majorarea a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 28 septembrie. Tariful a crescut cu aproape 29%, pe fondul creșterii costurilor de achiziție și al evoluțiilor de pe piața internațională.